Fotoproject Magdalene's Sin: 'Geweld op vrouwen mag niet vergeten worden'

'Een aantal maanden geleden is Julie Van Espen op gruwelijke wijze omgekomen. Ik vond dat ik als journalist op dat moment weinig kon toevoegen aan het debat. Alles wat gezegd moest worden, werd toen gezegd. Er werden speeches georganiseerd, prachtige opinies geschreven, hashtags de wereld ingestuurd,' vertelt Aylin Koksal. In plaats van bij de pakken te blijven neerzitten, ging ze samen met de achttienjarige Hasseltse ontwerpster Aurora Mesropyan (Nude Knife) aan de slag.

'Aurora en ik hebben kosten noch moeite gespaard. Na maanden brainstormen, het concept uitwerken, kleren ontwerpen, foto's maken, nabewerken, opnieuw maken en bewerken, hebben we ons fotoproject gelanceerd.' De beelden baden in een dromerige sfeer, maar hebben ook een confronterende boodschap. Het is een schande dat vrouwen eeuwenlang in keurslijven worden gedwongen: ze mogen niet kiezen hoe ze zich kleden, zich gedragen en hun levens leiden. In de naam van cultuur, religie en politiek worden hun lichamen geobjectiveerd, aangevallen of geïdealiseerd. 'We willen vrouwen een stem geven. Met 'Magdalene's Sin geven we aan dat het genoeg is geweest. Ons project dragen we op aan alle vrouwen die (seksueel) geweld hebben gekend en wiens stem werd afgenomen.'

Het is tijd dat we overgaan tot actie, vinden de jonge vrouwen. 'Door het probleem te negeren en vergeten, word je deel van het probleem.' De opbrengst van de verkoop van de postkaarten en prints gaat dan ook integraal naar Punt vzw, Vzw Zijn Beweging tegen Geweld en Stop partnergeweld.

'Magdalene's Sin'

Fotografie en concept: Aylin Koksal

Modeontwerp: Aurora Mesropyan (Nude Knife)

Meer informatie over het project en de mogelijkheid om een print te kopen via nudeknife.com







Magdalene's Sin © Aylin Koksal Fotografie en concept: Aylin Koksal/Modeontwerp: Aurora Mesropyan (Nude Knife)







