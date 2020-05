De Antwerpse fotograaf Sven Coubergs wil een breed fotografisch verslag maken van deze coronatijd. Daarvoor kan hij jouw hulp gebruiken.

'Dit is een uniek moment in onze geschiedenis', aldus de Antwerpse beroepsfotograaf Sven Coubergs, en die momenten zijn er om vast te leggen op beeld. Voor zijn project Antwerp Corona Life verzamelt hij allerlei soorten beelden die deze tijd vatten, van professionele foto's tot rake smartphonebeelden van een toevallige passant.

'Antwerp Corona Life biedt een venster op een stad die weliswaar gemuilkorfd is door een virus, maar die zich verre van monddood laat verklaren', zegt hij. 'Wel integendeel: net op dit moment zie je de veerkracht van een stad en zijn inwoners.'

Het project heeft veel te winnen bij zo divers mogelijke inzendingen. Daarom doet Coubergs een oproep naar collega-fotografen in heel Vlaanderen. 'We denken ook aan een Gentse versie of pakweg Hasselt Corona Life; op wandel gaan in eender welke grootstad - met respect voor alle regels - zorgt in deze uitzonderlijke tijden gegarandeerd voor uitzonderlijke beelden.'

Of jouw plaatjes in aanmerking komen? 'Het enige dat we vragen is ons een kleine selectie van mooie zelf genomen beelden te bezorgen. We waken enigszins over de kwaliteit. Maar zeker zo belangrijk zijn: originaliteit, leuke invalshoeken én de coronaregels respecteren. We willen niemand ertoe aanzetten om voor het perfecte shot bepaalde regels te gaan overtreden.'

Beelden insturen (en bekijken) kan via Instagram en Facebook.

