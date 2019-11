Vorige week veroverde de Belgische danseres Jeny Bonsenge nog het internet nadat ze samen met haar leerling Anae in de 'The Ellen Show' danste om racisme aan te klagen, vandaag pakt ze samen met Plan International uit met een campagne om seksuele intimidatie op de kaart te zetten.

Volgens onderzoek van Plan International blijkt dat 91 procent van de meisjes en 28 procent van de jongens al slachtoffer was van seksuele intimidatie. Tegelijk zegt veertig procent niet te (durven) reageren wanneer ze zelf getuige zijn van een dergelijke situatie. Dat kan niet blijven duren, vindt de organisatie, en daarom reikt ze jongeren manieren aan om op te treden tegen de intimidatie straat.

Stap nummer een: zoek medestanders en reageer als groep. Zo sta je sterker, weet het slachtoffer dat hij of zij er niet alleen voor staat en krijgt de belager een duidelijk signaal dat zijn gedrag niet oké is. Die eerste stap heeft danseres Jeny Bonsenge in een aanstekelijke choreografie gestoken.

Dance to fight sexist harassment! 💥 🔵 77% of young people have witnessed sexual harassment ✋ Together we can end gender-based violence ! 👉 Spread the message! #IDG2019 ✅Learn here how to react as a bystander http://bit.ly/33qlMCj Dance by Jeny Bsg, music by Le Motel, produced by Bonjour, Geplaatst door Plan International Belgium op Zondag 13 oktober 2019

Het blijft echter niet bij één filmpje, want ook jongeren in Benin, Bolivia, Niger en Vietnam namen al dansfilmpjes op. Plan International roept op om daar een vervolg aan te breien. Verzamel dus gerust een groepje, sla aan het dansen en deel het resultaat met Plan International Belgium. 'Hoe meer mensen de boodschap verspreiden, hoe luider de boodschap klinkt.'

Daarnaast geeft Plan International nog enkele andere dingen mee die je kan ondernemen als je getuige bent van seksuele intimidatie. Stap 1: Betrek anderen Zoek medestanders. Dat kunnen passanten zijn op straat, maar ook een leerkracht of 112. Samen ben je sterker. Stap 2: Leid de aandacht af Negeer de pleger en richt je tot het slachtoffer. Praat niet over de intimidatie, maar kom subtiel tussen door een random vraag te stellen of opmerking te maken. Doe bijvoorbeeld alsof je de weg kwijt bent, mors je drankje of doe alsof je het slachtoffer kent en begin een alledaags praatje. Stap 3: Spreek de pleger aan Eerst en vooral: zorg ervoor dat je jezelf niet in gevaar brengt en blijf kalm. Enkel wanneer de situatie het toelaat, kan je je rechtstreeks tot de pleger richten om duidelijk te maken dat zijn of haar gedrag storend is. Ga echter niet in debat en richt je op het slachtoffer. Stap 4: Wacht af Soms kan je op het moment zelf geen actie ondernemen, maar dat wil niet zeggen dat je het slachtoffer achteraf aan zijn of haar lot moet overlaten. Blijf bijvoorbeeld bij hem of haar tot het gevaar weg is en vraag de persoon in kwestie of je iets kan doen om te helpen. Meer concrete tips, ook over wat je kan doen als je zelf slachtoffer wordt, vind je hier.

Daarnaast lanceerde Plan International Belgium ook het digitale platform Safer Cities, waar jongeren tot het einde van het jaar openbare plaatsen in Antwerpen, Brussel en Charleroi kunnen identificeren waar ze zich ongemakkelijk, bang of gelukkig en veilig voelen, en oplossingen kunnen delen rond de aanpak van seksuele intimidatie. De getuigenissen en ervaringen zullen resulteren in een rapportdat zal worden voorgelegd aan lokale overheden en dienstverleners in de steden. Hoe meer getuigenissen er komen, hoe concreter de adviezen naar lokale overheden, dus deel je ervaring of idee zeker hier.