De nieuwe presidentskandidaat Pete Buttigieg is volgens veel Democraten de vleesgeworden verandering en generatiewissel waar de VS, millennials op kop, naar snakken', schrijft Knack Weekend-redacteur Wim Denolf.

Vrienden vragen me dezer dagen of de Pride-mars in Brussel nog zin heeft, maar dé kwestie die me deze week bezighoudt is of Amerika klaar is voor een gay president. Dat scenario is niet zo ondenkbaar meer sinds Pete Buttigieg - spreek uit 'Boot-edge-edge' - zich in de strijd om de Democratische nominatie gooide. Enkele maanden geleden was de 37-jarige burgemeester van een bescheiden industriestad in Indiana een nobele onbekende, nu zit hij in de peilingen gevestigde kandidaten als voormalig vicepresident Joe Biden en senator Bernie Sanders op de hielen. Een economist met diploma's van Harvard en Oxford die de taal van het Midden-Westen spreekt, een veteraan die in Afghanistan diende, een progressieve christen, onaangetast door Washington, gay én ...