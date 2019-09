Ontwerpster Coralie Barbier van het Belgische label Mosaert heeft dit jaar het roze lintje voor Pink Ribbon ontworpen, waarmee de organisatie wil sensibiliseren voor borstkanker.

Het lintje is tot het einde van dit jaar te koop en kost drie euro, waarvan er twee rechtstreeks naar Pink Ribbon-projecten gaan.

Pink Ribbon verkoopt ook dit jaar weer roze lintjes om solidariteit te vragen voor borstkankerpatiënten. Dit keer mocht ontwerpster Coralie Barbier het kleinood ontwerpen.

Barbier, bekend van het Belgische label Mosaert dat ze samen met echtgenoot van Paul - Stromae - Van Haver runt, ontwierp een gesloten lintje, in de vorm van een '8', dat oneindigheid moet symboliseren. 'Dit symbool vertegenwoordigt de grenzeloze en onverwoestbare kracht van alle vrouwen die door deze situatie gaan', vertelt ze. 'Het roept ook de eeuwige liefde op die gedeeld wordt door alle getroffenen en de mensen om hen heen.'

Barbier volgt in de voetsporen van onder meer de bekende Belgische ontwerpers Edouard Vermeulen en Raf Simons. Het roze lintje is vanaf 25 september tot 31 oktober te koop in de winkels van Carrefour, Mayerline, Planet Parfum, Multipharma, Goodwill, Hunkemuller, Estée Lauder, Gamma, De Standaard Boekhandel, Terre Bleue, Natan, Spar en Casa.