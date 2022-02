Het Colombiaanse hooggerechtshof heeft beslist dat abortus tot 24 weken niet langer strafbaar is. De stap kan grote gevolgen hebben voor de reproductieve rechten in het land.

Vijf van de negen rechters hebben gisteren (maandag) geoordeeld dat vrouwen die maximaal 24 weken zwanger zijn niet langer strafbaar zijn bij een keuze voor abortus. Abortus is in Colombia sinds 2006 toegestaan, maar alleen onder specifieke omstandigheden, die nu gehandhaafd blijven voor abortussen ná 24 weken zwangerschap.

De stap zal naar verwachting de belemmeringen voor volledig legale abortus verder wegnemen en helpen om een einde te maken aan de strafrechtelijke vervolging van vrouwen en meisjes, maar ook artsen die abortus uitvoeren. De uitspraak kan verstrekkende gevolgen hebben voor de uitoefening van seksuele en reproductieve rechten in het land, denken waarnemers.

Latijns-Amerika

Het vonnis sluit aan bij een reeks juridische overwinningen voor reproductieve rechten in Latijns-Amerika. Colombia wordt, na onder meer Mexico en Argentinië, het achtste land in Latijns-Amerika en de Caraïben dat abortus tijdens de eerste stadia van de zwangerschap legaliseert. In Ecuador werd onlangs abortus na verkrachting gelegaliseerd.

De rechtszaak die de abortuswet aanvocht voor het Hooggerechtshof, werd in 2020 aangespannen door de beweging Causa Justa, een coalitie van 90 organisaties en 134 pleitbezorgers, waaronder de wereldwijde belangenorganisatie Centrum voor Reproductieve Rechten (CRR). De eisers willen een einde maken aan de inzet van het strafrecht om abortus te reguleren, omdat het vrouwen en meisjes in kwetsbare situaties de toegang ontzegt tot legale, veilige en tijdige abortussen.

Mensenrecht

"Toegang tot abortus is essentiële gezondheidszorg en een mensenrecht", zeg Nancy Northup, CEO van het Centrum voor Reproductieve Rechten, in een verklaring. "Het mag niet als een misdrijf worden behandeld. Deze uitspraak betekent een grote stap voor het Colombiaanse volk. Het zal een enorm verschil maken, vooral voor vrouwen op het platteland waar toegang tot abortus het moeilijkst te vinden is."

Catalina Martínez Coral, regiohoofd voor Latijns-Amerika en het Caribisch gebied bij CRR: "We betreuren het echter dat het Hof nog geen stap heeft gezet voor een totale decriminalisering, aangezien juist het misdrijf zelf barrières en stigma's voor toegang blijft creëren." (IPS)

