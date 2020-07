Twee maanden lang vertellen interessante mensen ons over hun zomerwensen en -plannen. Vandaag: de Leuvense beautyblogger Nanja Massy: 'Een plek zonder internet? Dat overleef ik niet.'

Sinds begin juni kan de oprichtster van Massy Creations terug aan de slag als make-upartieste. Door de coronacrisis lagen haar opdrachten grotendeels stil. 'Ik ben enorm blij dat ik terug aan de slag kan.' Lang voltijds werken zal er echter niet inzitten, want zij en haar echtgenoot Willem verwachten een kindje in november.

Welke zomer was de beste van je leven?

MASSY: 'Dat was ongetwijfeld de zomer van twee jaar geleden, in 2018. Ik heb toen twee mijnpalen bereikt: ik werd dertig en ben getrouwd. Die gebeurtenissen staan natuurlijk in je geheugen gegrift. Willem en ik deden die zomer een rondreis aan de Amalfikust en zijn later nog met de boot naar Capri gevaren. Daar heb ik prachtige herinneringen aan.'

Wat is je favoriete zomerbestemming?

'Ik kan écht niet kiezen! Ik heb er drie. Griekenland hoort sowieso thuis in dat rijtje, want mijn moeder is geboren in Athene. Griekenland is fantastisch: de mensen zijn er even warm als het weer en je kan er heerlijk tafelen. Daarnaast vind ik ook Bali geweldig. Toen het vijf jaar geleden nog niet zo toeristisch was, trokken Willem en ik erheen. Vooral de natuur was onvergetelijk. Tot slot heb ik ook prachtige herinneringen aan de Westkust van Amerika. Jaren geleden maakte ik er met de familie een rondreis in van die authentieke busjes. Dat was echt geweldig.'

. © Foto R.V.

Reis je soms alleen?

'Nog nooit gedaan! Ik deel liever mijn ervaringen met andere mensen. Ik vind het organiseren van reizen altijd een heel gedoe, daar houdt Willem zich mee bezig (lacht). Die vindt het gelukkig wel fijn om reizen te vergelijken en op zoek te gaan naar goede deals. Dankzij hem konden we al logeren in enkele schitterende airbnb's, waar de uitbaters ons tips gaven over leuke adresjes en must sees.'

Op cruise gaan vind ik gewelidg: op één week tijd kan je zonnen, citytrippen én lekker eten

Hoe lang duurt jouw ideale zomer?

'Als zelfstandige moet ik het hele jaar door een goede balans vinden tussen werk en vrije tijd. In de zomer stop ik al eens wat vroeger met werken om een apero'tje te drinken of haal ik tijdens de middag een ijsje. Op die manier voelt werken niet écht als werken en kan ik het maximale uit mijn zomer halen. Ik neem wel altijd twee weken platte rust. Dat moet ik doen om op te laden en nieuwe energie te tanken voor projecten. Daarom vind ik op cruise gaan geweldig: op één week tijd combineer je heel wat verschillende dingen. Je kunt zonnen, verschillende steden bezoeken én lekker eten. En - niet onbelangrijk - je hebt altijd zicht op zee.'

Perfecte zomerboek?

'Het liefst lees ik een erg dik boek, zoals Becoming van Michelle Obama. Zo'n klepper is ideaal op vakantie. Of ik neem inspirerende magazines zoals Bossy mee of een kookboek om ideetjes te sprokkelen. Niet dat ik op vakantie zelf kook, hoor (lacht).'

Welke beautyproducten ontbreken er nooit in je reiskoffer?

'Mijn must have is een goede zonnecrème. Op mijn gelaat breng ik altijd factor vijftig aan, op mijn lichaam factor dertig. Dat gaat hand in hand met een goede aftersun, die ervoor zorgt dat je geleidelijk bruint én ook langer bruin blijft. Als ik op citytrip ga neem ik ook altijd een verkoelende voetspray mee. Die voorkomt dat je last krijgt van blaren.'

In welke outfit voel jij je het best in de zomer?

'Alles wat niet spant! (lacht) Linnen vind ik de perfecte zomerstof: het is stijlvol en toch erg luchtig. Dat kan gaan van een linnen jurkje, tot een brede broek.'

Wat is voor jou het perfecte zomerhapje- en drankje?

'Ik associeer de zomer meteen met barbecueën! Voor mijn favoriete dessert op de BBQ wikkel ik wat rood fruit in zilverpapier. Daar doe ik dan wat alcohol naar keuze bij zoals champagne of gin, en bruine suiker. Vervolgens leg ik het pakketje enkele minuutjes op de BBQ en serveer ik het met vanille-ijs. Heerlijk! Ook Camembert met rozemarijn en pijnboompitten vind ik fantastisch op de BBQ. Qua drank kies ik voor een tijdloos glas frisse rosé of een lekkere cocktail. Als het maar goed koud staat.'

Waar zouden ze je nooit naartoe mogen sturen?

'Ergens waar het internet niet werkt, ik ben daar echt verslaafd aan. Ik probeer wel te minderen op vakantie, maar ik denk niet dat ik het zou overleven zonder (lacht). Of ergens waar er niets te doen is, in zo'n afgelegen all-in hotel zou ik me echt vervelen.'

Wat zijn jouw plannen voor de zomer van 2020?

'Willem en ik kunnen echt opladen van weekendjes weg, dus we hebben er al twee gepland. In juli gaan we met de familie naar het strandhotel van Sergio Herman in Cadzand. Dat wordt een gastronomisch weekend voor de dertigste verjaardag van mijn zus. Daarna ga ik met Willem naar een vakantiewoning op het Brusselse platteland, gelukkig wel met grote steden in de buurt voor als we een uitstapje willen maken. Citygirl goes country (lacht). Het zal ook de laatste zomer zijn dat we met twee spenderen, want we verwachten een kindje in november. Daarom hopen we in augustus ook nog een leuke last-minutevakantie te vinden en gaan we op babymoon. In augustus ga ik ook met mijn mama en zus naar Griekenland. Onze mannen laten we thuis en het belooft een relaxte luxevakantie te worden. Zeker als mama het boekt (lacht).'

