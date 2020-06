Nu je eindelijk de tijd hebt om rustig rond te struinen langs de vele kraampjes op versmarkten, lijsten wij graag onze favorieten op.

Lokaal

In verschillende Oost- en West-Vlaamse steden zijn de boerenmarkten van Lokaal intussen een vaste waarde geworden. De dagverse producten reken je bovendien heel gemakkelijk af met een kaart die je pas aan het einde van je bezoek inlost. In Roeselare, Brugge, Gent, Deerlijk, Deinze en Heule, lokaalmarkt.be Wil je zeker zijn dat je je boodschappenlijstje helemaal kunt afvinken? Bij Boeren en Buren bestel je op voorhand online en haal je persoonlijk je producten af in de lokale Buurderij, waar je een praatje kunt slaan met de boeren in kwestie. Op verschillende locaties in Vlaanderen, boerenenburen.be In deze overdekte marché des Tanneurs kun je haast elke weekdag terecht voor kakelverse biologische producten, van groenten en fruit tot kazen en andere specialiteiten. Gezien het Belgische weer is de overdekte locatie geen overbodige luxe. Huidevettersstraat 60, Brussel, terrabio.be Laurie en Marie, twee zussen met Italiaanse roots, openden deze biomarkt in een hangar in Eigenbrakel. Ze plaatsen er verschillende ambachtslieden in de schijnwerpers, zoals het heerlijke brood van Benoît Segonds of de koekjes van Stéphanie Baras. Chaussée de Mont-Saint-Jean 37, Eigenbrakel, marchesaintjean.be De oudste overdekte markt van Wallonië mag je zeker niet missen. Van ambachtelijke geitenkaas tot biologische vleeswaren: elke vrijdagavond verzamelt de hele regio zich voor de beste producten uit eigen streek. Halle de Han 36, Han, halledehan.be Aanvankelijk vestigde deze markt zich in de oude ijssalons van Sint-Gillis. Ondanks de adreswijziging bleef de band met de lokale producenten goed bewaard. Hier vind je het neusje van de zalm, zoals groenten van Terroirist, eieren en kippen van Ferme du Gala en het vlees van de Ferme de Stée. IJskelderstraat 16, Sint-Gillis, marchebio.be Als je ideale marktbezoek gepaard gaat met een lekkere cocktail of hapje in de hand, is de Dokmarkt op het Eilandje de perfecte zomerse uitstap. Je vindt op de vers- en belevingsmarkt ettelijke eetstandjes, in de schaduw van het Museum Aan de Stroom. Napoleonkaai, Antwerpen, dokmarkt.be