Eind oktober kwam de aankondiging dat Charlie geen bookzines meer zou uitbrengen, nu volgt ook de website. 'Een onafhankelijk medium uitbouwen zonder structurele steun van een grote partner of van de overheid, is in Vlaanderen vandaag quasi onmogelijk.'

Spijt en dankbaarheid, dat is de teneur van het artikel op Charliemag.be, waarin hoofdredacteur Jozefien Daelemans het afscheid van haar journalistiek geesteskind aankondigt. Daarin schrijft ze dat de redactie heeft besloten om niet alleen de bookzines, maar ook het online luik van Charlie stop te zetten.

'De inkomsten van onze abonnees zijn niet voldoende om onze werking te garanderen', klinkt het. 'Daarom hebben we besloten dat we liever in schoonheid afscheid nemen dan stilletjes uit te doven. We vinden het zelf doodjammer, maar zien geen oplossing meer.'

De aankondiging komt na een woelige periode. In januari 2019 zette de redactie na een hartenkreet nog een succesvolle crowdfundingcampagne op, waarmee de werking dit jaar verzekerd was. In oktober werd echter duidelijk dat dit geen structurele oplossing was. De mededeling dat het magazine niet meer offline zou verschijnen, was de voorbode op het nieuws van vandaag.

Charlie Magazine bestond vijf jaar.