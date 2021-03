De citibee parking op het Moorkensplein in Borgerhout wordt omgetoverd tot een pop-up shop waar je vanaf 3 april één weekend per maand welkom bent om je te laten onderdompelen in een bad van creatief en lokaal talent.

Citibee en Deense modeontwerpster Abelone Wilhelmsen willen voor dit project een oude betonnen parking transformeren tot een creatieve hub waar mensen terecht kunnen voor diverse creatieve evenementen. Er zal voor ieder wat wils zijn. Denk aan uiteenlopende evenementen als exposities, modeshows of elpee releases. Er zijn zelfs plannen voor een drive-in bioscoop. De organisatie wil van de pop-up graag de place-to-be maken voor lokale bewoners, kunstenaars, designers en zelfstandig talent uit Borgerhout.

Op 3 april zal de pop-up officieel zijn deuren openen en dat willen ze op het Moorkensplein niet geruisloos laten passeren. Abelone Wilhelmsen bijt er namelijk de spits af met haar 'Slow Fashion. Fans van mode in Scandinavische stijl kunnen alvast een bezoek aan de pop-up inplannen. 'Bij het binnenrijden van de parking, zie je meteen de vitrine van de voormalige conciërge. Dat mooie glazen lokaal willen we een creatieve invulling geven, samen met andere mooie industriële hoeken van de parking', aldus de modeontwerpster.

Maar er is meer. Tijdens het openingsweekend kunnen de bezoekers ook genieten van een live painting door de Australische muurschilder Sam Shennan. Hij zal het hele weekend live een door hemzelf ontworpen muurillustratie schilderen voor de citibee parking. Met behulp van spuitverf of virtual reality-tools reist hij de wereld rond. Die indrukken balt hij nadien samen in zijn werk.

Op 3 en 4 april zal muurschilder Sam Shennan live een zelfontworpen muurschildering voor de pop-up realiseren. © citibee

Ook aan de dorstige mensen wordt gedacht. Tijdens het openingsweekend kan je de kombucha van BRON proeven. Wie verkocht is door de smaak, kan ook wat flessen inslaan. Voor hun gefermenteerde thee werkt BRON met hoogwaardige seizoensgebonden en waar mogelijk lokale ingrediënten. De dranken barsten van de smaak dankzij de medicinale kruiden en specerijen die worden toegevoegd.

De lente-en zomer edities zijn alvast gepland op 15 en 16 mei en 5 en 6 juni, maar voor nu is het aftellen naar 3 april!

Concreet Openingsweekend: 3 en 4 april van 14u tot 18u Waar: Moorkensplein, Borgerhout - tussen cafe? Mombasa & Bar Luca. Wandelafstand van Antwerpen Centraal Station

