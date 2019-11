Auteur Jozefien Daelemans: 'De negatieve impact van al die body bullshit op meisjes blijft'

Via de baseline 'Fuck Fake' stuurde Jozefien Daelemans (40) vijf jaar geleden haar onlinemagazine Charlie de wereld in. Onlangs verscheen De naakte waarheid, een boek waarin ze komaf maakt met de ongeschreven regels over het vrouwenlichaam.

© Joris Casaer

Als je een keuze moet maken, zegt je buikgevoel vaak het tegenovergestelde van je verstand. Ik heb vaak mijn verstand gevolgd en dat was niet altijd de beste keuze. Niet dat intuïtie zaligmakend is. Daaruit is Charlie ontstaan: ik moest en zou dat magazine maken en ben gewoon gesprongen. Vijf jaar ouder en wijzer denk ik: had ik niet beter een businessplan gemaakt of een startkapitaal aangelegd? Maar dan had ik het misschien niet gedaan.

