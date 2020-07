De Kamercommissie Gezondheid heeft het licht op groen gezet voor een wetsvoorstel van CD&V dat de terugbetaling van contraceptie uitbreidt naar alle vrouwen met een verhoogde tegemoetkoming.

Op dit moment worden anticonceptiva - zoals de pil of een spiraaltje - terugbetaald voor vrouwen jonger dan 25 jaar. Kamerlid Els Van Hoof diende een voorstel in om die volledige terugbetaling uit te breiden naar vrouwen die een verhoogde tegemoetkoming ontvangen. Dat zijn vrouwen met een laag inkomen of leefloon die door de tegemoetkoming minder moeten betalen voor bijvoorbeeld gezondheidszorg. Zo moeten zij slechts 1 euro remgeld betalen voor een consultatie bij hun vaste huisarts.

Te duur

'We merken dat die terugbetaling helpt om het aantal ongewenste zwangerschappen bij jonge vrouwen te doen dalen, zeker wanneer ze gebruik maken van een spiraaltje', legt Van Hoof uit. 'Uit cijfers blijkt echter dat ook vrouwen boven 25 niet altijd voldoende toegang hebben tot anticonceptie. Vooral socio-economisch kwetsbare vrouwen vinden moeilijk hun weg naar anticonceptie omdat dit voor hen vaak gewoon te duur is. De prijs van voorbehoedsmiddelen mag voor ons nooit een obstakel zijn om zelf te kunnen bepalen wanneer je zwanger wordt.'

Vooraleer de tekst effectief wet wordt, moet ook de plenaire Kamer het voorstel nog goedkeuren.

