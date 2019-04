Wie op zoek is naar een betrouwbaar voorbehoedsmiddel had nog nooit zoveel keuze als vandaag. Dat zorgt voor beweging op de anticonceptiemarkt: de pil is nog altijd nummer één, maar het spiraaltje is aan een opmars bezig.

Er was een tijd, nog niet zo lang geleden, dat de woorden 'pil' en 'voorbehoedsmiddel' synoniemen waren. Wilde je wel seks maar geen kind, dan ging je haast automatisch aan de pil. Jarenlang was de pil de onbetwistbare nummer één. En dat is nog altijd zo, al heeft ze de laatste jaren terrein verloren. In 2004 slikte 85% van de Belgische vrouwen die anticonceptie gebruikten de pil, in 2015 was dat nog 77%. En dat cijfer is sindsdien wellicht nog gedaald. Katrien Vermeire, beleidsmedewerker anticonceptie bij Sensoa, het Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid: 'Er waren jarenlang nauwelijks alternatieven. Naast de pil had je nog het condoom en het spiraaltje, maar dat was het zowat. De afgelopen decennia zijn er een aantal voorbehoedsmiddelen bij gekomen, zoals de vaginale ring, de anticonceptiepleister en het hormoonstaafje. Door die extra opties is het pilgebruik afgenomen. Maar voor alle duidelijkheid: de pil is nog altijd koploper, ook bij jongeren.'

...