Een op honderd Belgen was slachtoffer van wraakporno

Een op de honderd Belgen krijgt te maken met wraakporno. Dat toont een nieuw rapport van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen aan waarover De Morgen bericht.

Via vragen in een grootschalige enquête over seksisme en een specifieke bevraging over wraakporno bracht het instituut het fenomeen in kaart. De resultaten werden geanalyseerd in een rapport. Een op de honderd respondenten gaf aan dat dit jaar al ongewenst een naaktfoto van hem/haar werd verspreid. Het gaat daarbij bijna even vaak om mannen als vrouwen.

Wraakporno blijft niet beperkt tot jongeren. ‘Wraakporno is dus een groot maatschappelijk probleem, dat mensen van alle leeftijden en zowel mannen als vrouwen treft’, dixit Liesbet Stevens, adjunct-directeur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. Anderzijds worden vrouwen wel veel vaker gedwongen om een naaktbeeld te laten maken. Vrouwen krijgen ook veel vaker ongewenst een naaktfoto of ‘dickpick’ doorgestuurd.

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) wil het mogelijk maken om wraakporno online te melden, wat de drempel naar Justitie moet verlagen. ‘Slachtoffers moeten zich nergens voor schamen’, aldus de minister.