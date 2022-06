Picnic The Streets wil tien jaar later opnieuw inspraak in de hoofdstad van de toekomst

Het is tien jaar geleden dat burgers tijdens Picnic The Streets voor het eerst de publieke ruimte op de Anspachlaan opeisten en de auto wegduwden. In Cinema Palace is zondag teruggeblikt, maar vooral ook vooruitgeblikt op de toekomst. Aansluitend vond opnieuw een symbolische picknick plaats op het Beursplein.

De voetgangerszone in Brussel kreeg tien jaar geleden voor het eerst vorm tijdens Picnic The Streets, een actie van burgerlijke ongehoorzaamheid waar op de toenmalige rijbanen van de Anspachlaan twee- tot drieduizend mensen gezellig picknickten. Het leidde tot een grondige reflectie en uiteindelijk een grote ommekeer in het stadscentrum. Dat er nu een autovrije zone loopt van De Brouckère tot aan Anneessens is een overwinning van het middenveld.

“Het was een nieuw soort actie waarbij de ouders met kinderen op straat kwamen en dat was redelijk ongezien. Het kwam echt van onderuit, want er was op dat moment geen enkele politicus die dacht: we gaan dit Beursplein hier autovrij maken. Het is puur door die actie dat het in elk partijprogramma werd opgenomen”, vertelt activist Gerben Van den Abbeele.

‘Weinig veranderd naast de centrale lanen’

Tijdens de conferentie in Cinema Palace werd teruggeblikt op de geschiedenis van de beweging, maar ook de toekomst werd besproken. Onder meer voormalig Brussels schepen van Stedenbouw (1995-2006) Henri Simons, huidig mobiliteitsschepen Bart Dhondt, directeur van het project van de Beurs Nel Vandevannet, Head of Corporate Social Responsibility bij ontwikkelaar Immobel Sven Lenaerts of het collectief Heroes for Zero Molenbeek kwamen er spreken.

De centrale lanen in Brussel autovrij maken leek tien jaar geleden misschien ondenkbaar, maar volgens Van den Abbeele was het onvermijdelijk. Ondanks de grote verwezenlijking, heeft hij nog enkele bedenkingen. “In de voetgangerszone is misgelopen, dat het idee van onderuit komt, maar nadien neemt de politiek het dan volledig over. Dat moet in de toekomst anders”, vindt Van den Abbeele. “De politici moeten nu zeggen: hoe gaan we het samen doen? Het is belangrijk dat het in de toekomst als een soort samenwerking gebeurt tussen de bewoners, de handelaars, de politici, het middenveld, enzovoort. Dat is een hele mooie manier om de stad samen te maken naar de toekomst toe.”

De uitdagingen zijn er nog, volgens de initiatiefnemers van Picnic The Streets. Daarom wordt er zondag niet enkel samen iets gegeten en gedronken aan het Beursplein. Om 14 uur verzamelen picknickers ook op de brug aan de Vlaamsepoort voor Picnic The Bridge. Daar klagen ze het bestaande zwarte verkeerspunt en de aanwezigheid van de stadsautostrade op de Brusselse klein ring aan. “Het is jammer dat er gedurende tien jaar enkel over de centrale lanen is nagedacht en veel te weinig over wat daarrond gebeurt. In de rest van het centrum en in de buurgemeenten is heel weinig veranderd op vlak van mobiliteit”, besluit Van den Abbeele.