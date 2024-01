Lokaal designtalent bekroond: Dirk Wynants, Nathalie Van der Massen, Zaventem Ateliers & JUUNOO winnaars Henry van de Velde Awards 24

Op 23 januari 2024 werden de Henry van de Velde Awards voor de 30ste keer uitgereikt door Flanders DC. Dit jaar zijn de grote winnaars Dirk Wynants, Nathalie Van der Massen, Zaventem Ateliers en JUUNOO. Ze krijgen erkenning voor hun buitengewone bijdragen aan het Vlaamse designlandschap.

De Henry van de Velde Awards, die al 30 jaar uitgereikt worden, zetten jaarlijks ontwerpers en bedrijven in de schijnwerpers die met doordacht design een uitzonderlijke impact hebben op economie, omgeving en samenleving.

In november 2023 werden al honderd inzendingen weerhouden voor de tweede selectieronde. Een professionele jury spitte door de dossiers om 27 winnaars te selecteren, verdeeld over verschillende categorieën. Een breed scala aan sectoren werd hiermee bekroond: een mooie blik op het diverse en innovatieve Vlaamse designlandschap.

Gouden designers

Nathalie Van der Massen: Textielintegratie voor Nomad commod © Cafeine

Dirk Wynants, de winnaar van de Lifetime Achievement Gold Award, ontving lof voor zijn uitzonderlijke bijdrage aan het designlandschap en pioniersrol. ‘Hij is een pionier op vele vlakken en heeft Belgisch design mee op de kaart gezet, ver buiten onze landsgrenzen. Dirk is niet bang om te springen en verantwoordelijkheid op te nemen. Hij verbindt bovendien ontwerpers, voor wie hij een inspirerend voorbeeld is. Hij blijft zichzelf opnieuw uitvinden en evolueert mee met de uitdagingen van vandaag,’ aldus de jury van de Henry van de Velde Awards.

– Lees ook onze Q&A met jong talent Nathalie Van der Massen

– Lees ook: Designer Lionel Jadot is onze Mens van het Jaar: ‘Ik heb niet verder gestudeerd, ik heb zelfs nooit een goed rapport gehad, dus erkenning voelt wat onwennig’

Textieldesigner Nathalie Van der Massen werd bekroond als Young Talent, waarmee haar veelbelovende toekomst in de designwereld werd benadrukt. Zaventem Ateliers werd geprezen in de categorie Company, waarbij de impact op bedrijfsinnovatie werd benadrukt. Het modulaire wandsysteem JUUNOO wist de Ecodesign by OVAM Award binnen te halen.

Het publiek had ook de kans om deel te nemen door te stemmen op hun favoriete ontwerp en een publieksprijs uit te reiken. Dit jaar gaat de Public Award naar ‘Letters op maat’ van Erik Desombere.

De overige 9 awards gingen naar de volgende designers, projecten of bedrijven:

Business Innovation Gold Award: S.P.A.T.

Consumer Gold Award: Loop Earplugs Engage

Crafts Gold Award: Robotische serendipiteit

Design Research Gold Award: Atlas of Lost Finds

Digital Product Gold Award: Alcatraz – muziekbeleving in VR

Environment Gold Award: de modulaire hoofdtelefoon ‘Fairbuds XL’

Graphics Gold Award: Letters op maat (ook de winnaar van de Public Gold Award)

Habitat Gold Award: MyGrid ModuleOne ™

Spaces Gold Award: Circulaire bouwkit voor leeromgevingen

Alle info over de winnaars vind je op henryvandevelde.be