Op de Henry van de Velde Awards 2024 werd textieldesigner Nathalie Van der Massen (35) bekroond met de Young Talent Award. Wie is deze beloftevolle ontwerpster?

Om het juryrapport te citeren: Nathalie Van der Massen heeft als textieldesigner haar niche binnen de sector gevonden. Ze wordt gewaardeerd omwille van de manier waarop ze, op een heel natuurlijke manier, de grens tussen kunst en design aftast. Proficiat!

Nathalie Van der Massen: “Ik word er stil van. (lacht) Het is fijn om te horen, omdat het echt vat wat ik probeer te doen als designer. Ik werk samen met architecten voor verschillende projecten, gaande van toegepaste designs tot experimentele ontwerpen. Zo nemen we regelmatig de soft finishing van een architectuurproject voor onze rekening: dat gaat van het ontwerpen van een zetel tot handgemaakte wand­tapijten en op maat gemaakte vloerkleden. Ik denk dat die niche ook mijn sterkte is, als ik kijk naar het netwerk dat ik de laatste jaren heb kunnen opbouwen.”

En nu deze Young Talent Award. Welke invloed zal die op je toekomst hebben?

“Eigenlijk was ik alvast mijn website en communicatie opnieuw volledig aan het stroomlijnen, het bijkomende prijzengeld investeer ik daarin. Het geeft me dus zeker een duwtje in de rug. Het heeft lang gevoeld alsof ik net begon, maar ik weet intussen welke richting ik uit wil en ik heb een zekere maturiteit in mijn werk. Ik voel dat alles nu in een stroomversnelling belandt. Zo hebben we ook verschillende projecten lopen in het buitenland, voornamelijk in Duitsland en Zwitserland, en ook in Amerika zitten er enkele in de pijplijn.”

Je noemt je werk een ode aan ons Belgisch textielerfgoed.

“Op het vlak van weven en linnen kennen we in België echt ons metier, we zouden daar veel trotser op mogen zijn. Ik ben heel vaak in onze Belgische weverijen aan het werk, zodat ik actief blijf meewerken aan mijn ontwerpen. Dat onderzoek vind ik als maker heel erg belangrijk, omdat je daar het meeste uit leert en de connectie met je eindresultaat behoudt.”

nathalievandermassen.com