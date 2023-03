In beeld: de mooiste natuurfoto’s volgens de World Nature Photography Awards

Van harige knuffels tot gevaar in de modder: de winnaars van de World Nature Photography Awards 2022 zijn bekend. Fotografen van 45 landen zetten moeder aarde in de kijker. Deze beelden bewijzen dat je niet ver moet reizen moet om onze wonderbaarlijke natuur te zien.

De wedstrijd bestaat uit 14 categorieën, zoals dierenportretten en vogels in hun habitat, waarvoor telkens een winnaar wordt gekozen.

‘Playgroup’

© Hidetoshi Ogata

De Japanse fotograaf Hidetoshi Ogata won de categorie ‘gedrag van zoogdieren’ met zijn foto van knuffelende aapjes. De Japanse makaken op Awaji Island in Japan vormen ‘knuffelgroepen’ met tot wel dertig apen. Een uitzonderlijk zicht.

Sneeuwluipaard in de Indiase Himalaya’s

© Sascha Fonseca

Met deze inzending won Sascha Fonseca de prijs voor de beste foto van een dier in zijn habitat. Sneeuwluipaarden zijn snel, sluw en hierdoor enorm moeilijk te fotograferen.

‘Danger in the mud’

© Jens Cullmann

De winnaar van de grote prijs was de Duitse fotograaf Jens Cullmann, met zijn foto van een krokodil in de modder in Zimbabwe. Wanneer het warm en droog is begraven de krokodillen zich in de modder om hun lichaamstemperatuur te verlagen. Ze gaan eigenlijk in zomerslaap en kunnen tot wel een maand zonder voedsel onder de modder blijven.

‘The grand tetons’

© Jake Mosher

Jake Mosher beklom de Table Mountain in Wyoming om de Melkweg te fotograferen.

Harlekijngarnalen

De Italiaanse fotograaf Adriano Morettin scoorde goud met een koppel Harlekijngarnalen gefotografeerd op de snuit van een blauwe zeester in Indonesië.

‘Underwater colourful snowstorm’

Tom Shlesinger kon een gouden moment vastleggen. Koraal plant zich voort door op hetzelfde moment, langs honderden kilometers koraalrif, roze ei- en zaadbundels te lossen in de zee. Dit gebeurt doorgaans maar één keer per jaar, ‘s nachts, gedurende enkele minuten.

‘The ghost of the rocks’

Een rode krab en een gordijn van water: hiermee sleepte de Spaanse fotograaf Javier Herranz Casellas de fotografieprijs met de categorie gedrag van ongewervelden in de wacht.

Zilver

Niet alleen de winnaars zonden indrukwekkende foto’s in, zo belandde deze foto van Takuya Ishiguro op een welverdiende tweede plaats.