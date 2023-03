Britse architect David Chipperfield wint de Pritzker Prize 2023

De Britse architect David Chipperfield is de 52e winnaar van de prestigieuze Pritzker Architecture Prize, die wordt beschouwd als de belangrijkste prijs in de internationale architectuur.

‘Ik ben zeer ontroerd om geassocieerd te worden met eerdere winnaars die allemaal een inspiratie zijn geweest voor het vak’, klinkt het bij de architect. ‘Ik zie deze prijs als een aanmoediging om me niet alleen te blijven richten op de inhoud van architectuur en de betekenis ervan, maar ook op de bijdrage die wij als architecten kunnen leveren om de existentiële uitdagingen van klimaatverandering en maatschappelijke ongelijkheid aan te pakken. We weten dat wij als architecten een grotere en meer geëngageerde rol kunnen spelen bij het creëren van een wereld die niet alleen mooier, maar ook rechtvaardiger en duurzamer is. Wij moeten deze uitdaging aangaan en de volgende generatie helpen inspireren om deze verantwoordelijkheid met visie en moed op zich te nemen.’

Het werk van David Chipperfield, dat meer dan vier decennia omspant, omvat meer dan 100 werken: academische gebouwen tot woningen en stadsplannen in heel Azië, Europa en Noord-Amerika.