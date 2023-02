Wat moet je drinken als je niet drinkt? Vijf makkelijke mocktails uit het boek ‘Limonade’ van culinair duo The Holy Kauw Company.

‘Limonade’ bewijst dat mocktails maken lang niet zo ingewikkeld hoeft te zijn. Wij bundelden vijf heerlijke én makkelijke recepten, ideaal voor wie inspiratie zoekt tijdens Tournée Minérale.

NIMOSA

Dit drankje kennen we als Mimosa, een mix van champagne en een klein beetje sinaasappelsap. Het is ook lekker als je de champagne vervangt door Sprite. Voor de presentatie is een flute of een coupe

eigenlijk wel gewenst. Dat geeft meteen het idee dat je iets chics drinkt.

NODIG VOOR 6 GLAZEN

450 ml versgeperst sinaasappelsap, gezeefd

450 ml Sprite

AAN DE SLAG

Simpeler kan het niet: meng in een karaf en verdeel over de

glazen. Atijd leuk om je drankje te garneren met eetbare bloemen.

BEVERAGE 613

Tijdens het maken van een salade vroegen we ons eens af hoeveel pitjes er eigenlijk in een granaatappel zitten. Na een korte speurtocht op het internet ontdekten we dat dat er precies 613 zijn. Althans, dat zeggen de rabbijnen. Dat aantal zou namelijk corresponderen met het aantal geboden in de Thora. We hebben ze nog niet nageteld.

NODIG VOOR 6 GLAZEN

1 granaatappel

1 liter kokoswater zonder suiker

2 cm gember, in plakjes

2 takjes citroenmelisse

AAN DE SLAG

Halveer de granaatappel en klop met de bolle kant van een lepel boven een kom alle pitjes eruit. Kneus ze licht. Doe alle ingrediënten in een karaf (inclusief het sap uit de pitjes) en zet in de koelkast tot de drank goed koud is.

MACWATER

Dit friszure water staat ’s zomers tijdens het werk vaak op ons bureau, zodat we voldoende drinken. Daardoor kon het gebeuren dat zo’n karaf een keer omging en het water over het toetsenbord van de

computer droop. Sindsdien noemen we dit appelwater ‘Macwater’.

NODIG VOOR 6 GLAZEN

1 limoen, in plakjes

1 zure appel, in parten

3 takjes munt

1 liter water

AAN DE SLAG

Doe de appel, limoen en munt in het water en zet het minstens één uur in de koelkast zodat het koud wordt en de smaken op elkaar in kunnen werken.

KNOCKOUT

Deze punch is bedoeld voor feestjes. Vandaar dat het recept voor 12 personen is. De klassieke bowl in een modern jasje. Wij serveren hem in een grote glazen schaal, dat ziet er supermooi uit. Een Knock Out op ieder feestje!

Nodig voor 12 glazen

1 liter bruiswater

300 ml sweet & sour siroop

1 liter grapefruitsap, gezeefd

2 citroenen

2 sinaasappels

2 bloedsinaasappels

2 limoenen

2 mandarijnen

2 rode grapefruits

1 granaatappel

5 takjes tijm

3 takjes rozemarijn

AAN DE SLAG

Meng het bruiswater met de siroop en het grapefruitsap in een grote schaal. Boen de schil van alle vruchten heel goed schoon en snijd ze in plakjes. Halveer de granaatappel en klop met de bolle kant van een lepel de pitjes eruit. Doe het fruit samen met de kruiden bij de limonade. Schep de punch met een soeplepel in de glazen.

SPARKLING ROSE

Een lieve limonade met een stoer randje. Begin een dag van tevoren met de voorbereiding. De rozenblaadjes hebben even tijd nodig om hun geur en smaak af te geven. Is het rozenseizoen voorbij? Gebruik dan gedroogde blaadjes. Die zijn online te koop.

NODIG VOOR 12 GLAZEN

40 rozenblaadjes (van circa 4 onbespoten rozen)

65 g suiker

1 el citroensap

125 ml sweet siroop 1:1

850 ml plat of bruiswater



Voor de garnering:

Voor de garnering: ijsblokjes

1 bosje verse dragon & rozenblaadjes

AAN DE SLAG

Doe 30 rozenblaadjes samen met de suiker in een vijzel en kneus ze (bewaar de rest van de blaadjes voor de garnering). Als je geen vijzel hebt, kun je dat ook met een deegroller doen. Het gaat erom dat de etherische oliën van de blaadjes loskomen. Voeg ½ eetlepel water toe zodat de smaak en de kleur van de blaadjes goed in de suiker trekken. Zet het rozen-suikermengsel een nachtje afgedekt in de koelkast. Doe het citroensap samen met de rozensuiker in een steelpan en voeg de siroop toe. Breng het mengsel al roerend aan de kook tot de suiker volledig is opgelost. Laat de siroop 1 uur staan en giet daarna door een fijne zeef zodat er een heldere siroop overblijft. Laat afkoelen tot kamertemperatuur en zet tot gebruik in de koelkast. Verdeel de ijsblokjes over stoere whisky-glazen. Giet hierop een scheutje siroop en schenk het bruiswater erover. Maak de drankjes af met een takje dragon en wat rozenblaadjes.

‘Limonade’

Door: The Holy Kauw Company

Pelckmans

€ 14.99, theholykauw.nl