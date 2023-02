Zo houd je Tournée Minérale vol: besef dat niet drinken je een frisser hoofd en een betere huid oplevert

Februari is Tournée Minérale-maand, waarbij zo’n vijfde van de Belgen een maand lang vriendelijk bedankt voor de wijntjes, biertjes en andere alcoholische dranken. Doe je mee? Dan vind je hier elke weekdag een tip om dat vlot en zelfs met verve te doen. Dag 15: geen vergif.

Het is geen boodschap die we graag horen, maar alcohol is niet goed voor ons. Een tijdlang werd er nog gezegd dat een aantal glazen per week wel aanvaardbaar was, maar zelfs dat werd ondertussen ontkracht. Deze maand vind je ze overal, de artikels die uitleggen dat alcohol doodgewoon een gif is waardoor zelfs hoe één glas al impact op je lichaam heeft en de interviews met deskundigen die uitleggen dat het een harddrug is die op de derde plaats staat qua schadelijkheid, na tabak en crack-cocaïne. Leverproblemen, kanker, hersenschade en dementie, de effecten zijn bepaald ingrijpend. Ook op een minder ernstig niveau zijn er tal van onaangename after effects gekoppeld aan alcoholconsumptie. En nee, dan hebben we het niet gewoon over een zware kater of geïrriteerde darmen, al zijn dat natuurlijk ook sterke afraders.

Omdat alcohol er voor zorgt dat je meer gaat plassen, en dat je lichaam dus uitdroogt, heeft het bijvoorbeeld een slechte invloed op je huid. Ze verliest elasticiteit en kleur, je ziet meer rimpels, maar ook rode vlekken en donkere kringen. Alcohol heeft remt ook onze spierontwikkeling, omdat het inspeelt op allerlei hormonale en chemische processen in ons lijf die nodig zijn om spieren te vormen of te helen. Een sessie in de fitness of een rondje lopen of fietsen heeft dus een beter effect op je lijf als je het doet in een alcohol-loze periode. Zowel bij mannen als vrouwen wordt de vruchtbaarheid aangetast en ook voor ons brein is een leven zonder alcohol een voordeel, want wie te veel drinkt, ontdekt gaten in zijn geheugen en kan volgens onderzoekers ook minder goed nieuwe informatie opnemen.

Om het glas halfvol te zien: na een periode zonder alcohol voelt bijna iedereen zich fysiek beter. Toch een van de sterkste motivators op dagen dat het al eens wat moeilijker is om neen te zeggen tegen een aangeboden glas.