Zes op tien wilde koffiesoorten met uitsterven bedreigd

De meeste van de 124 bekende wilde koffiesoorten zijn te vinden in de wouden van Afrika en Madagaskar. Zestig procent van die soorten is in gevaar, stelt onderzoek door de Britse Kew Botanical Gardens. De soorten worden bedreigd door verlies van habitat, de klimaatverandering en de opmars van ziekten.

Ook de wilde variant van de beroemde arabica - de meest verhandelde koffiesoort ter wereld - blijkt bedreigd. In Ethiopië zal het aantal plaatsen waar wilde arabica kan overleven met 85 procent gedaald zijn tegen 2080, zeggen de wetenschappers. Ook voor de commerciële teelt heeft de klimaatverandering grote gevolgen: zestig procent van het areaal dat nu in Ethiopië gebruikt wordt voor de koffieteelt zal ongeschikt zijn tegen het einde van deze eeuw.

Genetische schatkamer

De teloorgang van de wilde soorten is erg zorgwekkend zeggen de wetenschappers, want ze vormen de basis voor de miljardenindustrie rond de commerciële varianten. De commerciële teelt bestaat nu vooral uit arabica (zestig procent) en Robusta (veertig procent), en de wilde soorten vormen een genetische schatkamer voor de ontwikkeling van nieuwe soorten, die in de toekomst beter bestand zijn tegen ziekten of de klimaatverandering.

'Bij de koffiesoorten die dreigen uit te sterven, zijn soorten met het potentieel om de koffie van de toekomst te helpen ontwikkelen', zegt Aaron Davis, hoofd van het onderzoeksteam bij Kew. 'Het gebruik van wilde koffie kan cruciaal zijn voor de koffiesector op lange termijn. Er is dringend actie nodig in specifieke tropische landen, met name in Afrika, om de toekomst van koffie te beschermen.'

Juiste maatregelen

De wetenschappers benadrukken dat ze geen alarmerende boodschap de wereld in willen sturen, maar dat het ze erom te doen is de risico's in te schatten om de juiste maatregelen te kunnen nemen. Uit het onderzoek blijkt ook dat de juiste interventies, zoals migratie van varianten, bescherming van bosgebieden en regeneratie van natuurgebieden, een groot verschil kunnen maken.

Davis hoopt dat het onderzoek daartoe een aanzet kan zijn, niet alleen om de koffieliefhebbers hun favoriete drank te kunnen garanderen, maar ook voor de miljoenen mensen wereldwijd die voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van de teelt.