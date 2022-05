Van slimmere porties in Oostende tot bier van oud brood: dit zijn de winnaars van de Food Waste Awards

Stad Oostende, Etheclo, Brusselse bakkerij-brouwerij Janine en Hearth Project vielen in de prijzen. Met een Food Waste Award werden ze gelauwerd omwille van hun inspanningen tegen voedselverspilling.

Donderdag zijn opnieuw de Food Waste Awards uitgereikt in verschillende categorieën. Met de prijzen willen FoodWIN, Too Good To Go, OVAM en het Departement Landbouw en Visserij initiatieven belonen die voedselverlies terugdringen.

‘Zeker nu voeding schaarser en duurder wordt, is verspilling tegengaan een hoge nood,’ vertelt organisator Annelies Coupé van FoodWIN vzw, een van de organisatoren van de Food Waste Awards. ‘Wie slim met voeding omspringt verwezenlijkt snel fikse besparingen en vermindert ook de impact van voedselproductie op het klimaat.’

Deze slimmeriken werden niet alleen beloond met hun eigen besparingen, maar ook met een award.

Stad Oostende

In de categorie Lokale Besturen wist stad Oostende te overtuigen. Daar brachten het ziekenhuis, de kinderdagverblijven, het woonzorgcentrum en de ontmoetingscentra hun voedselverlies in kaart, om er vervolgens doelgericht iets aan te doen. Soep bleek zoals in veel grootkeukens een bron van verspilling en tegelijkertijd een quick win. Ook de porties van het vlees, de groenten en de aardappelen werden geëvalueerd. Sindsdien werkt de centrale keuken meer op maat van de klant met portiegroottes die beter afgesteld zijn per afdeling.

En dat loont als je zowel voor jong als oud, ziek als gezond maaltijden bereidt. In februari legde het keukenpersoneel opnieuw de overschotten in de weegschaal voor de impactmeting. Oostende slaagde erin om voedselverspilling met maar liefst 40% terug te dringen! Daarmee kunnen ze bijna 50.000 euro besparen en 112 ton CO2 uitstoot vermijden.

Janine

Brood is één van de meest verspilde voedingsmiddelen: ongeveer 25 procent van alle brood- en banketproductie in Vlaanderen gaat verloren doorheen de voedingsketen. Die broden worden vaak verwerkt tot veevoer. Een mooie oplossing, maar dat kan nog beter. Zeker in het licht van huidige stijging van graan- en energieprijzen, klinkt het niet logisch hoge kwaliteit bakgraan te gebruiken voor diervoeder.

De Brusselse onderneming Janine, winnaar van de award voor voedingsbedrijven, brengt één van de oplossingen aan. Het vijfkoppig team achter de onderneming zet brood dat niet verkocht raakte om in fris bier, en gebruikt in haar brood het graan en gist dat ook al dienst deed in de brouwerij. Zo hoopt Janine over een periode van drie jaar zowel drie ton brood als drie ton graan te kunnen recupereren.

Hearth Project

In de categorie changemakers stal het Hearth Project het hart van de jury en het publiek. Sinds 2019 redden de 300 vrijwilligers meer dan 300 ton onverkochte goederen en 200.000 sociale maaltijden geproduceerd voor Brusselse liefdadigheidsinstellingen.

In diezelfde categorie gaat bedenker van een slimme isothermische box Etheclo aan de haal met een geldprijs van 5000 euro, geschonken door Delhaize. Charlotte De Vroey, duurzaamheidsmanager van Delhaize legt uit: ‘Voedselveiligheid is steeds een topprioriteit. Tijdens het transport kan een breuk in de koude keten voorvallen, wat veel voedselverlies als gevolg heeft. Een herbruikbare isothermische verpakking die de temperatuur op peil houdt en monitort, biedt daarvoor dus een veelbelovende oplossing.’

Vlaamse regering

Ook aanwezig op de award-uitreiking waren Vlaams minister van Landbouw en Voeding, Hilde Crevits en Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir. De Vlaamse regering onderneemt zelf ook actie tegen voedselverspilling. In 2021 zag het Vlaams actieplan ‘Voedselverlies en biomassa(rest)stromen circulair’ het licht. Het doel is duidelijk: voedselverliezen met 30 procent tegen 2025 terugdringen (ten opzichte van 2015).