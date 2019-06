Een nieuwe studie van WWF leert ons dat de mens wekelijks vijf gram plastic binnenkrijgt, ofwel het gewicht van een creditcard. De milieuorganisatie roept met klem op oplossingen te vinden voor de wereldwijde plasticvervuiling.

Voor de studie 'Geen plastics in de natuur: evaluatie van plastic opname van natuur tot de mens' combineerde de Australische universiteit van Newcastle meer dan vijftig onderzoeken over de inname van kunststoffen. Op die manier kwam ze tot een ontstellende conclusie: de mens consumeert wekelijks tweeduizend microplastic deeltjes, samen goed voor vijf gram.

Milieuorganisatie Wereld Natuur Fonds vertaalt dat misschien ietwat abstract klinkende gewicht in hedendaagse voorwerpen. Zo staat onze wekelijkse inname van plastic gelijk aan een bankkaart, een dobbelsteen of een balpen. Voor een plastic kleerhanger zou je dan weer vijf weken tijd nodig hebben.

Water, schaaldieren, bier en zout

De grootste bron van plastic inname is afkomstig van water, zowel uit flessen als uit de kraan. In de Verenigde Staten en India zijn er twee keer zoveel sporen van kunststoffen als in Europese wateren. Schaaldieren, bier en zout hebben de hoogste niveaus van kunststoffen in de bestudeerde producten.

De bevindingen van het rapport tonen aan dat het probleem van plasticvervuiling een universeel probleem is dat de mens rechtstreeks raakt. Plastic lekkage in onze omgeving en onze voedselketen wordt toegeschreven aan een ontoereikende wereldwijde reactie van overheden. 'Deze resultaten moeten dienen als een wake-up call voor overheden', zegt Koen Stuyck, woordvoerder van WWF-België. 'Kunststoffen vervuilen niet alleen onze oceanen en onze waterwegen, maar ook het zeeleven en mensen. Wereldwijde actie is dringend en essentieel om deze crisis het hoofd te bieden.'

Enkele cijfers over plasticvervuiling: Elk jaar komt er acht miljoen ton plastic in de oceaan terecht.

Bij ongewijzigd beleid zal er maar liefst 104 miljoen ton aan kunststoffen opgestapeld zijn in onze ecosystemen tegen 2030.

Meer dan 270 soorten dieren werden al geregistreerd als gekwetst door verstikking, 240 soorten door ingeslikte kunststoffen.

Het inslikken van microplastics door mens en dier is slechts één aspect van een veel grotere crisis, aldus WWF. Plasticvervuiling vormt een grote bedreiging voor dieren in het wild, vanwege de vernietiging van hun habitat. Plasticverontreiniging heeft ook nadelige economische gevolgen. Het Milieuprogramma van de Verenigde Naties schat dat de impact ervan op de oceaaneconomie acht miljard dollar per jaar waard is.