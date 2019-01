Vegan spreads: 'Ik hack de traditionele methode en maak zo kaas zonder melk'

Met een verleden in televisie en marketing gooide Laurent Jadot zijn leven radicaal om toen hij vegan boterhammenspreads begon te maken. 'De beslissing viel tijdens een zomer waarin ik alles op een rijtje zette. In mijn werk botste mijn activisme voor dierenrechten met de normen die ik professioneel moest hanteren. Hierdoor werd duidelijk dat ik moest ondernemen in lijn met mijn overtuigingen.'