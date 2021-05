De terrassen zijn weer open, maar ook takeaway blijft gelukkig op veel plaatsen een mogelijkheid. Een greep uit het overheerlijke aanbod. Extra takeawayadressen vind je hier.

SUPERETTE RTT - GENT

Ook al is de locatie een halve bouwwerf, is onze bewegingsvrijheid nog steeds (ietwat) beperkt en laat de betrouwbaarheid van het Belgische weer flink te wensen over; ook dit jaar opent Kobe Desramaults' De Superette zijn pop-up in de schaduw van het voormalige RTT-gebouw. Alles draait er rond de houtoven in openlucht waar vooral pizza uit tevoorschijn komt.

...

Ook al is de locatie een halve bouwwerf, is onze bewegingsvrijheid nog steeds (ietwat) beperkt en laat de betrouwbaarheid van het Belgische weer flink te wensen over; ook dit jaar opent Kobe Desramaults' De Superette zijn pop-up in de schaduw van het voormalige RTT-gebouw. Alles draait er rond de houtoven in openlucht waar vooral pizza uit tevoorschijn komt. Verwacht geen klassiekers of bekende gezichten op het menu, maar gedurfde combinaties met kruidige crèmes en gefermenteerde sausjes met de groenten van het seizoen op een grillig gevormde bodem van zuurdesem. Als pizza je koud laat, is er een assortiment van antipasti en te delen gerechtjes, alles volgens aanbod van de dag. Dit jaar dus niet tussen de bomen aan de waterkant, maar gewoon vooraan, in de voortuin van Chambre Séparée. Er zijn slechtere plekken om aan te schuiven voor pizza. Onder voorbehoud en mits aanvaardbaar weer mét terras. Info en planning staan op de website en de sociale media. de-superette.be Nikolas Koulepis is een naam die iets betekent in de hoofdstad. Wie al kennismaakte met de Frans-Griekse patisserie van de meester, onthoudt zijn naam voor altijd. Omdat het leven meer is dan zoete koek, besloot de chef-patissier om zich ook aan zoute bereidingen te wagen. Om de hoek opende onlangs dan ook La Pitasserie; een leuk woordgrapje, maar de vlag dekt wel de lading. De 'pita' in de naam slaat immers op de typisch Griekse hartige taarten uit filodeeg waarvan de spanakopita (spinazie, sesam en fetakaas) wellicht de bekendste is. Die kan dus niet ontbreken, maar er zijn ook versies met champignons, courgette of kip. Ook hier is een link met pizza: de grote filodeegtaarten worden op temperatuur gehouden en voorgesneden gepresenteerd. Je kunt dus makkelijk even binnenwandelen voor een spie of een slice en smikkelend je weg vervolgen. Beperkte info via de Instagramaccount. instagram.com/la_pitasserie_nk Nog meer pizza? Geen enkel probleem. In de stationsbuurt van Antwerpen vind je sinds jaar en dag restaurants en eethuizen van zeer verscheiden allooi. Het merendeel is nauwelijks het vermelden waard, maar af en toe vind je een edelsteen tussen de steenkool. Malaciorta is een op het eerste gezicht klassiek Italiaans restaurant met op het menu Napolitaans geïnspireerde gerechten. Maar vooral de pizza uit de met mozaïek bezette houtoven verdient onze aandacht. De typische pizza met brede, zwartgeblakerde korst komt bubbelend en pruttelend tevoorschijn en doet het beste vermoeden. Geen gedurfde combinaties of hippe ingrediënten, wel verrassende klassiekers uit het thuisland. Uiteraard is de margherita aanwezig op de menukaart, maar probeer zeker ook eens een manzottina (witte pizza met rundsworst, aardappel en gekarmelliseerde ui) of de malafrita (gefrituurde korst met tomaat, ricotta en kaantjes). En voor de beleving is afhalen een must. Onder voorbehoud ook met buitenterras. Menu en contactinformatie via de sociale media, ook te vinden bij de gekende leverplatformen. instagram.com/malaciorta