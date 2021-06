Onze drankexpert schenkt klare wijn. Deze week: betaalbare nebbiolo.

Wie aan wijnland Italië denkt, denkt vaak aan de bekendste druif van Toscane: sangiovese. Maar veel wijnliefhebbers houden nog meer van een andere Italiaanse druif, afkomstig uit de noordelijk gelegen regio Piemonte: nebbiolo. Nebbiolo - door wijnliefhebbers vaak in één adem genoemd met pinot noir - is verantwoordelijk voor de wereldwijde roem van de wijnen van barolo en barbaresco. Die zijn dan ook peperduur geworden. Maar in Piemonte worden ook wijnen van nebbiolo gemaakt in minder bekende gebieden, zoals Langhe, Roero, Valtellina, Ghemme, Gattinara, Boca en Carema (waar nebbiolo soms een andere, lokale benaming krijgt, zoals spanna). Ten onrechte worden die gebieden vaak vergeten, terwijl er nochtans zeer goede nebbiolo's gemaakt worden tegen een beduidend lagere prijs dan barolo en barbaresco. Wijn van nebbiolo koppelt zoals alle grote wijnen kracht aan elegantie. Hij wordt gekenmerkt door een parfum van zowel rode als zwarte vruchten, vermengd met impressies van drop, rozen en exotische specerijen. Het gehalte aan tannines en zuren is hoog, waardoor de druiven goed rijp moeten zijn om aangename en evenwichtige wijn op te leveren. Wijn van nebbiolo bewaart goed en ontwikkelt dan complexe aroma's. In Piemonte wordt wijn van nebbiolo in twee stijlen gemaakt: een moderne geconcentreerde stijl met rijping in Franse barriques, en een traditionele lichtere stijl met rijping in grote foeders waar de houtinvloed minder merkbaar is. Nebbiolo is ontegensprekelijk een wijn voor vlees. Jonge nebbiolo met een gematigd alcoholpercentage past perfect bij charcuterie, pasta en gerechten met wit vlees en gevogelte. Gerijpte nebbiolo die 14 procent alcohol en meer afficheert, vraagt om rood vlees en stoofschotels.