Van Amerikaanse sandwichbar tot Chinees familierestaurant: authentieke foodtips van sommelier Jocasta Allwood

Jocasta Allwood is de bezielster van Nightshop, een ongedwongen eet- en drinkplek in Brussel waar een simpele keuken, lekkere wijnen en een duurzaam werkritme centraal staan. Achter in de industriële ruimte vind je de koffiebranderij van haar partner Jens Crabbé, die er de koffie brandt voor zijn bar MOK.

Yörük Çadiri

“Op dit adres kun je doorlopend terecht, voor ontbijt, lunch en diner. Hoewel er in dit deel van de stad keuze genoeg is, blijf ik er terugkeren. Het eten is er licht en smakelijk, de service attent. Ik raad aan om eÇr op zondagnamiddag heen te gaan. Mis de ‘manti’ niet, balletjes in yoghurt en chili. Idem voor de ‘dolma’, gevulde wijnbladeren die geserveerd worden met bulgur. Elke maaltijd wordt geleverd met een grote snee brood, dikke yoghurt, ingemaakte groene pepertjes en verse uien. Wat drank betreft, ben ik een fan van yayık ayranı, zoute karnemelk.”

Haachtsesteenweg 20, 1210 Brussel, @yorukcadiri.brussels



Elbow Lunch Counter

“Elbow biedt warme en koude sandwiches in Amerikaanse stijl die ter plekke worden bereid met hoogwaardige ingrediënten. Bij elke specialiteit hoort een augurk en een portie friet. Ik bestel er altijd een zelfgemaakte limonade op gemalen ijs bij. Ik hou van de aandacht voor detail, van de kwaliteit van het roggebrood tot de keuze van de pit van de pikante saus. Elke zaterdag bestel ik er de uitstekende pastrami Reuben, een versie met kaas en zuurkool, of de traditionele. Let op: wie eerst komt, eerst maalt. Als je de pastrami zeker wilt proeven, moet je er voor de middag zijn.”

Vredestraat 32, 1050 Brussel, elbowcounter.com



Gourmets Everyday

“Ik ben dol op dit familiaal gerunde Chinese restaurant in de buurt van het Sint-Katelijneplein. De service is schattig, en alles is er ‘authentiek en lekker’ zoals ze zelf zeggen. Naast de klassiekers zijn er ook gerechten die je minder gemakkelijk vindt, zoals het koude voorgerecht ‘kou shui ji’, gepocheerde kip met pinda’s en olie van szechuanpeper, of in chili gemarineerde pens. Ik bestel meestal de ravioli van langoustine in bouillon met in knoflook gemarineerde komkommer. Ik raad aan om er een tsingtao-biertje bij te bestellen, of vriendelijk te vragen om je eigen wijn te mogen meebrengen tegen kurkgeld.”

Visverkopersstraat 10, 1000 Brussel, gourmeteveryday.be



De Kuiper

“De Kuiper is een monument in Vilvoorde. Sinds 1859 is het restaurant gespecialiseerd in paardenvlees. Voor een complete beleving kies je voor de huisgemaakte terrine van kalfskop, gevolgd door een in paardenvet gebakken biefstuk en eveneens in paardenvet gebakken frieten. Alles gaat gepaard met een ritueel: de frisse salade met bieslook en mayonaise wordt aan tafel gemengd door de obers. Het is mogelijk om voor de eerste service te reserveren, zoniet moet je in de rij staan. In dat geval neem je er een gin-tonic of een glaasje vermout uit de Priorat bij. Aan tafel zou ik kiezen voor een Orval.”

Vissersstraat 51, 1800 Vilvoorde, restodekuiper.com



