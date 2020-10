Hoe leven mens en boer anno 2050? Over die vraag buigt de Nederlandse trendwachter Lidewij Edelkoort zich in Boerentrots, een boek waarin Europarlementslid Hilde Vautmans Belgische boeren een stem geeft en de liefde voor lokale producten probeert aan te wakkeren. Een voorpublicatie.

'Boeren staan voor enorme uitdagingen', schrijft Europarlementslid Hilde Vautmans in de inleiding van haar boek. 'Er zijn de dumpingprijzen, het extreem weer, de nood aan meer duurzaamheid en daarbovenop was er de coronacrisis. Meer dan ooit beseffen we het belang van vers en lokaal eten. We moeten hierop inzetten en ervoor zorgen dat de Europese landbouwsector opnieuw kan bloeien.' In Boerentrots schetst Vautmans de problemen waarmee boeren te maken krijgen, maar reikt ze ook oplossingen aan en kijkt naar de toekomst. Aan de hand van interviews met trendwatchers, politici en de boeren zelf hoopt ze te informeren, maar vooral te inspireren. Het boek bevat ook de lievelingsrecepten van de geïnterviewde landbouwers. Hieronder lees je het fragment waarin de Nederlandse Lidewij Edelkoort voorspelt hoe mens en boer in 2050 zullen leven.

We leven in een nieuw tijdperk. Komende jaren zal alles anders zijn. Elk aspect van ons leven zal vergroenen en geïnspireerd worden door de manier waarop de natuur functioneert en waarop boerderijen ons voedsel nieuw leven inblazen. Landbouwers worden de nieuwe elite van onze planeet. Het zijn de boeren zelf die hun stiel zullen heruitvinden en hiermee tegelijk ook onze essentiële menselijke behoeften zullen veranderen.

Zo zal de boer van de toekomst ons kleden, huisvesten, voeden, ontspannen en hopelijk zelfs genezen. Hij wordt de architect van onze leefomgeving en zal deze hervormen door een samenspel van technologie en biologie. Platteland en stad zullen volledig samensmelten, één worden. We krijgen dus een omgekeerde maatschappelijke realiteit, met een groenere stad en een steeds belangrijker wordend platteland. Met de beperkte ruimte die ze ter beschikking hebben zullen landbouwers steeds creatiever omspringen. We zien nu al revolutionaire landbouwmethodes opduiken in de binnensteden, denk maar aan gestapelde kweeklagen, boerderijtorens en andere vormen van verticale landbouw.

Vers en lokaal wordt het nieuwe normaal

De kleinschalige luxeboerderijtjes zullen we ook vaker zien opduiken, je kan er terecht voor biologische producten. De boerderij die we vandaag kennen, krijgt een nieuwe betekenis. Het is niet enkel meer de werkplaats van de landbouwer. Nee, het wordt vooral een plek van schoonheid en leren. De oorsprong van nieuwe concepten, zowel commercieel als recreatief.

Ons voedsel wordt steeds biologischer en we zullen steeds meer rekening houden met de verscheidenheid aan smaken en levensstijlen in deze veranderende wereld. Vers én lokaal wordt het nieuwe normaal. Maar lokaal wordt ook inclusief en exotisch. Supermarkten en detailhandelaars zullen hiermee rekening moeten houden en dus ook hun businessmodel

volledig moeten omgooien. En de consument? Al voor de coronacrisis begint die zelf koken steeds belangrijker te vinden. Gezondheid komt hierbij op de eerste plaats, maar dat houdt amateurkoks helemaal niet tegen om te experimenteren en bij te leren. Integendeel.

We trekken met z'n allen van de grote steden naar het platteland. En dat zal ook een grote invloed op onze levensstijl uitoefenen. Lokale klassiekers en levensstijlen uit de boerencultuur zullen heropleven. Het moet een avantgardistische missie worden die zich tot ver in de toekomst uitstrekt, met landschappelijke interieurs, abstracte zitmeubels, sferische objecten, moleculaire verlichting en robotachtige hybriden. Ver weg van de back-to-our-roots-bewegingen van de vorige eeuw.

Boerentrots kan gratis aangevraagd worden via hilde@vautmans.eu.

We leven in een nieuw tijdperk. Komende jaren zal alles anders zijn. Elk aspect van ons leven zal vergroenen en geïnspireerd worden door de manier waarop de natuur functioneert en waarop boerderijen ons voedsel nieuw leven inblazen. Landbouwers worden de nieuwe elite van onze planeet. Het zijn de boeren zelf die hun stiel zullen heruitvinden en hiermee tegelijk ook onze essentiële menselijke behoeften zullen veranderen. Zo zal de boer van de toekomst ons kleden, huisvesten, voeden, ontspannen en hopelijk zelfs genezen. Hij wordt de architect van onze leefomgeving en zal deze hervormen door een samenspel van technologie en biologie. Platteland en stad zullen volledig samensmelten, één worden. We krijgen dus een omgekeerde maatschappelijke realiteit, met een groenere stad en een steeds belangrijker wordend platteland. Met de beperkte ruimte die ze ter beschikking hebben zullen landbouwers steeds creatiever omspringen. We zien nu al revolutionaire landbouwmethodes opduiken in de binnensteden, denk maar aan gestapelde kweeklagen, boerderijtorens en andere vormen van verticale landbouw. De kleinschalige luxeboerderijtjes zullen we ook vaker zien opduiken, je kan er terecht voor biologische producten. De boerderij die we vandaag kennen, krijgt een nieuwe betekenis. Het is niet enkel meer de werkplaats van de landbouwer. Nee, het wordt vooral een plek van schoonheid en leren. De oorsprong van nieuwe concepten, zowel commercieel als recreatief. Ons voedsel wordt steeds biologischer en we zullen steeds meer rekening houden met de verscheidenheid aan smaken en levensstijlen in deze veranderende wereld. Vers én lokaal wordt het nieuwe normaal. Maar lokaal wordt ook inclusief en exotisch. Supermarkten en detailhandelaars zullen hiermee rekening moeten houden en dus ook hun businessmodelvolledig moeten omgooien. En de consument? Al voor de coronacrisis begint die zelf koken steeds belangrijker te vinden. Gezondheid komt hierbij op de eerste plaats, maar dat houdt amateurkoks helemaal niet tegen om te experimenteren en bij te leren. Integendeel.We trekken met z'n allen van de grote steden naar het platteland. En dat zal ook een grote invloed op onze levensstijl uitoefenen. Lokale klassiekers en levensstijlen uit de boerencultuur zullen heropleven. Het moet een avantgardistische missie worden die zich tot ver in de toekomst uitstrekt, met landschappelijke interieurs, abstracte zitmeubels, sferische objecten, moleculaire verlichting en robotachtige hybriden. Ver weg van de back-to-our-roots-bewegingen van de vorige eeuw.