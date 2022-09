New kids on the block: 13 gloednieuwe restaurants om uit te proberen

Het is verleidelijk om altijd naar hetzelfde adres te trekken, maar het is slimmer om je smaakpapillen af en toe eens te laten verrassen door interessante nieuwkomers.

VLAANDEREN

Nage

Reyndersstraat 17, 2000 Antwerpen, restaurantnage.be, dinsdag en woensdag gesloten.

In het historische pand waar voorheen tegendraads Chinees werd gekookt in restaurant Lam en Yin startte onlangs een nieuw verhaal. Koen Lenaerts passeerde de keukens van onder andere Veranda, Nathan en Lewis, terwijl Niki Vansant de service bij Bún in goede banen leidde. Met Nage brengt het koppel fine dining in een heel ongedwongen sfeer met een focus op het pure product. Verwacht gerijpt rundvlees van het huis en kraakverse oesters, maar ook uitgepuurde desserts en een zeer boeiende wijnkaart met veel aandacht voor het natuurlijk gemaakte segment.

Vijf gangen 68 euro.

Elders

Edmond Van Beverenplein 16, 9000 Gent, elders.gent, woensdag tot zondag open.

Het stond in de sterren geschreven dat Tom Pauwelyn en Romy Deconinck ooit een eigen zaak zouden hebben. Ze ontmoetten elkaar op de werkvloer bij Kobe Desramaults, maakten vervolgens lang het mooie weer en eten bij Alberte en nu varen ze dus eindelijk onder eigen vlag. Elders vind je in een volkse hoek van Gent en herken je meteen aan de opvallende façade. Een bistro/bar waar je terechtkan voor een glas of aperitief, aan de bar hangt voor hapjes of aanschuift voor een volwaardig diner. Dat komt in een vaste formule, met hier en daar ruimte om wijzigingen aan te brengen, wat fijn is.

Menu vanaf 58 euro, lunch tussen 28 euro en 36 euro.

Nage © GF / PIETER D’HOOP

Bruun

Dendermondsesteenweg 532, 9070 Destelbergen, restaurantbruun.be, zondag en maandag gesloten.

De broers Ruben en Pieter De Maesschalck hadden het zwerven langs binnen- en buitenlandse sterrenkeukens wel gezien en vestigden zich in de buurt van hun wortels. De partner van Pieter werd mee in het bad getrokken en met drie zijn ze nu Bruun. Voor een beperkt aantal gasten is er een verrassingsmenu volgens aanbod, seizoen en voorkeur van de chefs. Edele ingrediënten en veel uitgesproken smaken in een uptemposfeer. Voor wie graag eens wil aanschuiven, is een goede planning een aanrader: de kalender voor het najaar is nu al nagenoeg helemaal ingevuld.

Vier gangen 59 euro, vijf gangen 69 euro.

Amuzee

Zeedijk 12-13, 8380 Zeebrugge, amuzee.be, dinsdag en woensdag gesloten.

Een echt visrestaurant op de zeedijk is toch een van die dingen die in ons culinaire canon hoort. Toch vind je ze minder en minder de laatste jaren. Dat moeten Eline Snijkers en Laurent Law ook gedacht hebben en dus geven ze het goede voorbeeld. Amuzee foodsharing and Northsea fish is duidelijk in z’n betrachting. Een menukaart met bijna uitsluitend bereidingen met vis en schelpdieren uit de Noordzee is een verademing; klassieke combinaties die hier en daar toch een atypische toets of toevoeging krijgen. En omdat chef Laurent persoonlijk bevriend is met enkele vissers, komt er dagelijks een andere ‘vangst van de dag’ op de kaart.

Voorgerechten vanaf 10 euro, hoofdgerechten vanaf 23 euro.

De Drie Ridders

Weegschede 1, 8691 Alveringem, dedrieridders.be, dinsdag en woensdag gesloten.

Een herberg, een gemeentehuis en nu een restaurant: de geschiedenis van het prachtige oude pand op het pleintje in Gijverinkhove is indrukwekkend. De inrichting en sfeer brengen je meteen een eeuw terug in de tijd en die rijke geschiedenis en de verhalen van vroeger proef je ook in de gerechten. Alle gerechten worden dan ook met natuurlijke of biodynamische wijnen gecombineerd. Emily Bauden en Bart van Renterghem doen als koppel alles zelf, dus is er maar plek voor een beperkt aantal gasten. In die intieme sfeer volgt er een opeenvolging van klassieke en minder klassieke bereidingen van zo lokaal mogelijke producten: de quinoa komt bijna recht van het veld enkele kilometers verderop. Een culinaire tocht op tempo van de keuken met bijzondere aangepaste dranken.

Van vijf gangen voor 65 euro tot zeven gangen voor 85 euro.

Rocco Eats

Hertstraat 7, 8400 Oostende, rocco-eats.com, dinsdag en woensdag gesloten.

Het interieur van Rocco Eats doet denken aan restaurants in het Baskenland of zelfs Griekenland. De open keuken met open houtgrill, de gemetste pizzaoven en de bakstenen afwerking zitten daar zeker voor iets tussen. Chef Eric Maes vond pas op latere leeftijd zijn roeping en schoolde zich op eigen houtje om tot kok en pizzaiolo. Uit de keuken komen gerechten die letterlijk van alle kanten kunnen komen: de pizzaoven produceert authentieke Napolitaanse pizza, terwijl op de grill invloeden uit Japan of Thailand te bespeuren zijn. Eigenzinnige keuzes van een eigenzinnige kok met een verrassend en lekker resultaat.

A la carte met pizza van 16 euro, gerechten op de grill vanaf 25 euro.

Cousteau

Oostendsesteenweg 230, 8480 Ichtegem, cousteau.be, zondag, maandag en woensdagavond gesloten.

Guy Dresen en Julie Sneyaert zijn het koppel dat de drijvende kracht vormt achter restaurant Cousteau. Terwijl hij de keuken bestiert, zorgt zij voor een warme ontvangst en bediening. In deze uithoek van West-Vlaanderen vind je de betere bistrokeuken, die elegant wordt gepresenteerd. Dat kan in een voorgestelde formule van vier etappes of gewoon vrij van de kaart. Af en toe een meer gedurfde combinatie, maar toch vooral klassiekers waar iedereen blij van wordt. Steak Simmental met bearnaise, kropsla en verse frieten of kabeljauw met tartaar en natuuraardappelen zouden verplicht op elke bistromenukaart moeten prijken.

Vast menu 65 euro, à la carte mogelijk, lunchmenu vanaf 36 euro.

BRUSSELS GEWEST

Nightshop

Vlaamsesteenweg 167, 1000 Brussel, Instagram nightshop.brussels, maandag, dinsdag, woensdag en zondag gesloten (behalve de laatste zondag van de maand).

Jocasta Allwood was sommelier bij Magma in Mechelen en tekende als grafisch ontwerper fascinerende wijnillustraties. Met deze betonnen bistro, verborgen achter een imposante garagedeur, schrijft ze een nieuw hoofdstuk. Op het beperkte, regelmatig wijzigende menu staan best boeiende toppers: van Welsh rarebit en sardines met gegrilde citroen tot lamsschouder met pistache en dille, om de artisjokken en bonen met groene saus niet te vergeten. Bij deze lekkernijen horen zorgvuldig geselecteerde natuurwijnen, inclusief de natuurlijk mousserende wijnen van het Elzasser Kamm-domein. Om de andere zondag staat een gastchef, zoals de Napolitaanse pizzaiolo Luca Fabozzi, achter het fornuis. Het resultaat is even feestelijk als smakelijk.

Gerechten van 12 tot 20 euro.

Nightshop © INSTAGRAM / @NIGHTSHOP.BRUSSELS (SAM A. HARRIS)

FRASCA

Florencestraat 21, 1050 Brussel, frasca.be, zondag, maandag en dinsdag gesloten.

Frasca wordt gerund door een stel dat een stevige reputatie opbouwde met het populaire Maccheroni in Luik. Nadat ze van de Vurige Stede naar Brussel waren verhuisd, stortte het duo zich met hart en ziel op deze osteria, gekenmerkt door een labyrintische structuur, aangevuld met een uitgebreide verstoog. De porchetta komt direct van de boerderij van Andrea Purgatori en wordt gepresenteerd op een lang, ovaal bord. Het vlees met het verfijnde anijstintje en het krokante vel – zoals het hoort – is zonder meer verrukkelijk. Wat de hoofdgerechten betreft, waren wij helemaal weg van de spaghetti alla puttanesca. Hier blijkt duidelijk het meesterschap van de chef. De focus op verse pasta, een perfecte cuisson en een unieke harmonie van tonijn, ansjovis, kappertjes en olijven doen het ’m. Hard op weg om een klassieker te worden.

Gerechten van 17 tot 30 euro.

Ivresse

Postiljonstraat 6, 1180 Brussel, ivresse-restaurant.be, zondag, maandag, dinsdag en ’s middags gesloten.

Ivresse verbergt zich achter Clips, de ‘bocalerie’ die bereide gerechten in glazen bokalen aanbiedt, maar ook een weelde aan wijnen. Een droom van een restaurant, dat alleen al door zijn rurale sfeer opvalt, en dat midden in de drukke grootstad. In een tijd waarin steeds meer wordt ingezet op gerechten om te delen, draait alles hier rond hoogstaande degustatiemenu’s. Het ego van de chef is ondergeschikt aan het gestroomlijnde teamwork, met als resultaat een fine dining-sfeer. Voeg daarbij nog de ecologisch verantwoorde filosofie. In concreto: artisanale visserij, nose-to-tailbenadering, ruime aandacht voor groenten, en een aanpassing van het menu voor vegetariërs indien 24 uur vooraf aangevraagd. En om het af te maken: uitgekiende wijnakkoorden.

Menu’s van 55 tot 70 euro.

WALLONIË

Utopia

Rue Chapuis 40, 4100 Seraing, Facebook Utopia restaurant, zondag, maandag en ’s middags gesloten.

Wie verwacht er nu een restaurant in de schaduw van de stervende kolossen van de staalindustrie? Maar Utopia is niet zomaar een restaurant. Een creatief duo pakt hier uit met eigenzinnige culinaire creaties waar je zonder meer vrolijk van wordt. Het lichtjes geschifte decor in dit oude dorpshuis, de skamuziek uit de jaren 50 en de collectie natuurwijnen bevestigen wat we in 2022 geleerd hebben: niets is wat het lijkt. Na een zebra-basilicum-tomatenshot dat je naar binnen giet zoals een tequila met chorizopoeder, ogen de gerechten op het menu van Utopia allemaal even verrassend als verleidelijk: kalfstartaar met kokkels, een herinterpretatie van erwten en wortelen met parmezaancrème, takoyaki, carbonara van inktvis… Om duimen en vingers bij af te likken.

Menu’s van 42, 52, 62, 72 en 82 euro.

Liquorette

Rue des Brasseurs 94, 5000 Namen, alfonse.be, maandag en dinsdag gesloten.

Valentin Norberg, het vrolijk gestoorde genie van de Naamse cocktails, werd bekend met Alfonse, een cocktailbar gericht op seizoensproducten. Met Liquorette duikt hij dan weer in de sfeer van de Parijse bistro’s van weleer. Het menu biedt originele dranken, vertrekkend van natuurwijn, limonade of koffie. De Sherry Bomb, op basis van sherry, Amaro Montenegro (bittere Italiaanse likeur), citrusvruchten en bruiswater, zorgt voor een fruitige frisheid die in de vooravond meer dan welkom is. Hij wordt geserveerd bij uiterst fijne sardientjes met yoghurtsaus, vinaigrette met prei, lookbrood en een kleine gegratineerde Saint-Marcellin van Maître Corbeau. En laten we vooral de selectie zorgvuldig gekozen natuurwijnen niet vergeten, met dank aan Catherine Mathieu, de bezielster van het Naamse restaurant Pépite, en aan Nestor Vin.

Kleine gerechten van 2,50 tot 7 euro.

Quel bon vin t’amène

Chaussée de Jodoigne 9, 1390 Grez-Doiceau, Facebook Quel bon vin t’amène, zaterdag, zondag, maandag en dinsdag gesloten.

Wijnbar of gastronomisch restaurant? Feit is dat de piekfijn afgewerkte gerechten het pure, ruwe product overstijgen en het talent van Arnold Godin volledig tot zijn recht laten komen. Strikt genomen zouden we kunnen spreken van een restaurant, maar dan zouden we voorbijgaan aan de prachtige wijnkelder (Domaine Beluard, Ganevat, Fuori Mondo) die hier een centrale plaats bekleedt. Van het indrukwekkende menu onthouden we vooral de crème van hazelnoten uit Piemonte met tongstrelende ansjovis, goed voor een wonderlijk akkoord tussen geroosterd en gejodeerd. Al even hemels is de ravioli met artisjok, geaccentueerd door een saus van gerookt spek. Idem voor de vitello tonnato met rucola, met dank aan de luchtige toets. De intieme sfeer is te danken aan het warme chaletdecor.

Gerechten van 13 tot 18 euro.