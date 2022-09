Fantastisch Aziatisch: 13 excellente oosterse eetplekken

Van een Japans restaurant met een lange geschiedenis tot Koreaanse nieuwkomers: hier eet je authentiek oosters. En soms maakt een norse gastvrouw het plaatje af.

VLAANDEREN

Kunthun 2

Driekoningenstraat 18, 2600 Antwerpen, Facebook Kunthun 2, woensdag gesloten.

Het verhaal achter Kunthun 2 leest als een sprookje. Wanneer Norbu Chongweng Luobo als Tibetaanse monnik op de vrouw van zijn leven botst, weet hij dat er geen weg terug is. Zijn kap vliegt over de haag en samen beginnen ze een eethuis met authentieke Tibetaanse keuken. Eerst in het Antwerpse Chinatown, maar nu met een nieuwe naam en locatie in Berchem. Het uithangbord van de keuken zijn ‘momo’, de Tibetaanse versie van dimsums, deegbeursjes gevuld met vlees, vis en groenten. Daarnaast rijstgerechten en noedelsoep met al dan niet flink wat pit en vuur. Geen hip concept in een blits interieur, maar traditionele bereidingen met Tibetaanse muziek op groot scherm.

Dumplings vanaf 7 euro, kleine gerechten vanaf 5,80 euro, grote vanaf 10,80 euro.

Picniq Korean Eats

Picniq © GF / ELLEN CLAES

Sint-Jorispoort 12, 2000 Antwerpen, picniq.be, zondag en maandag gesloten.

De grote doorbraak van de Koreaanse keuken bij ons laat nog even op zich wachten. Met Picniq is er in Antwerpen alvast een nieuwe plek bij gekomen. In hartje stad, tussen shopping en cultuur, geniet je van toffe bordjes met heel authentieke gerechten. Bekende namen als bulgogi beef, buchu mandu en uiteraard kimchi passeren er de revue. Ideaal als lunch, maar evenzeer voor ’s avonds. Klein, gezellig en een van de leukste terrasjes van de stad.

Kleine bordjes vanaf 6 euro, grote gerechten vanaf 18 euro.

Sushi & Wine

Lakenmakersstraat 33, 2400 Mol, sushi-and-wine.com, zondag, maandag en dinsdag gesloten.

Met alle beschikbare fastfoodversies herkennen we de roots van sommige keukens niet meer. Sushi, en de hele Japanse keuken eigenlijk, heeft daar ook onder te lijden. Bob Helsen heeft het deels zijn missie gemaakt om ons daar weer heen te brengen. Hij reisde naar de VS om bij de California Sushi Academy in de leer te gaan en werkte ook bij chef Thomas Keller als sommelier. Die dubbele ervaring bracht hij mee naar de Kempen. Ambachtelijk bereide, kraakverse sushi, begeleid door een eigenzinnige selectie wijnen.

Voorgerechten vanaf 14 euro, sushiassortiment 25 euro, rolls voor 14 euro.

Hey Joo

Oudburg 18, 9000 Gent, heyjoo.be, maandag en dinsdag gesloten.

Bij Hey Joo eet je Koreaans zoals dat eigenlijk moet: een tafel vol kleine en minder kleine schoteltjes en kommen die je deelt of zelf doet verdwijnen. Een hoofdgerecht zoals de bibimbap, gestoomde rijst met allerlei groentegarnituren, vlees en een pittige saus geflankeerd door dumplings, kippenvleugels of een verplichte portie kimchi. Veel en rijke smaken uit een keuken die nog te weinig in de kijker staat bij ons. Omdat een snackbar ook gewoon gezond, smaakvol en heel erg lekker mag zijn.

Hoofdgerechten vanaf 12 euro, snacks vanaf 6,50 euro.

Bodhi

Mechelsestraat 140, 3000 Leuven, bodhiplantbased.be, zondag en maandag gesloten.

Een betere wereld begint bij jezelf. En dus nam Bodhi de drastische, maar duidelijke beslissing om zo milieu- en diervriendelijk mogelijk, ‘in the most cruelty free way’, te koken. Een beperkte kaart, maar altijd lekker vers en vegan. Je kunt sushi bestellen, maar dan met een vegan versie van zalm of een gestoomde bao waarin geen vlees, maar wel jackfruit te vinden is. Omdat het dagelijkse leven niet altijd de ruimte biedt om uit eten te gaan, verkoopt Bodhi ook kant-en-klare maaltijden, de Bodhi-box. Die kun je ofwel thuis opwarmen en nuttigen ofwel warm meenemen en als picknick gebruiken.

Gerechten tussen 9 en 15 euro.

Boo Raan

Edward Verheyestraat 17, 8300 Knokke, booraan.be, zondag en maandag gesloten.

De titel ‘Aziatisch restaurant van het jaar’ verdien je niet zomaar. Die kroon mocht Boo Raan in 2018 al op het hoofd zetten. Als daar dan wat later een heuse ster van Michelin bij komt, weet je dat je iets goed doet in de zaak. Chef Dokkoon Kapueak brengt typische en minder typische recepten uit de rijke Thaise keuken. Satés, dumplings en lenterolletjes gevolgd door een aromatische curry of de pad-thainoedels. Omdat al dat kiezen toch vaak wat stress oplevert, zijn er enkele te delen menu’s. Vooral het Isaan-menu met eten uit de geboortestreek van de chef is meer dan het vermelden waard.

Menu’s vanaf 80 euro voor twee personen, hoofdgerechten vanaf 24 euro.

Kiss the Chef

Visserskaai 41, 8400 Oostende, kissthechef.be, maandag en dinsdag gesloten.

Kiss the chef is eigenlijk één groot liefdesverhaal. Chef Juen kwam vanuit Thailand studeren in Europa en kookte voor zichzelf de gerechten van thuis, van haar grootmoeder. Dat koken werd een passie en samen met haar man Jean-Philippe Susilovic, zelf gepokt en gemazeld in het restaurantwezen, startte ze haar eigen restaurant in Oostende. Heel dicht bij de traditionele Thaise keuken, maar wel met lokale verse producten. Geen fishcakes met ingevlogen exotische vissen, maar wel met lokaal gevangen soorten uit de Noordzee. Exotisch tafelen met zicht op de haven en de zee.

Gerechten vanaf 20 euro.

Kiss The Chef © instagram/ @kissthechef_belgium

BRUSSELS GEWEST

Yamayu Santatsu

Elsensesteenweg 141, 1050 Brussel, yamayu.be, zondagmiddag en maandag gesloten.

Dit legendarische restaurant is een van de pioniers van de Japanse gastronomie in Brussel. De geschiedenis van deze zaak, die teruggaat tot 1978, geeft blijk van een ongelooflijke volharding. Let wel: dit is een ongepolijste plek, waar je wordt ontvangen door een eerder norse vrouw, terwijl haar man druk bezig is in de keuken. Sla er vooral geen acht op, het maakt deel uit van de charme. De echte liefhebbers komen hier speciaal voor de uitstekende santatsu chirashi, een kom rijst vergezeld van rauwe vis, die even lekker als goedkoop is. Het gerecht wordt steevast geserveerd met een kommetje wulken, gefermenteerde groenten en misosoep. Een gezonde, verkwikkende maaltijd waarmee je je in een oogwenk in Tokio waant.

Gerechten van 10 tot 35 euro.

Menma

Jaargetijdenlaan 123, 1050 Brussel, Facebook Menma Ixelles, maandag, dinsdag-, woensdag- en donderdagmiddag gesloten.

We zijn al een tijdje op zoek naar de beste ramen in Brussel. En het ziet ernaar uit dat we ze dit keer gevonden hebben. Menma is een klein maar toegewijd eethuis met een vrij karakterloos interieur. De inrichting van de eetzaal, de open keuken en het terras contrasteren met de hoge kwaliteit van de geserveerde Japanse specialiteiten. We genoten vooral van de veggie ramen, een van de weinige in de hoofdstad die absoluut geen dierlijke eiwitten bevatten, terwijl de intense smaak die men van dit gerecht mag verwachten toch duidelijk present is. Het soepje is verfraaid met sojascheutjes, nori-zeewier, lente-uitjes, edamame, wakame en een in soja gemarineerd ei. We kunnen er alleen maar stil van worden.

Ramen van 15,80 en 17,80 euro.

WALLONIË

O’Sushi

Rue de Manage 16, 7160 Chapelle-lez-Herlaimont, osushi.be, maandag, dinsdag, woensdagmiddag en donderdagmiddag gesloten.

Er duikt tegenwoordig op zowat elke straathoek een sushibar op. Zo zouden we bijna vergeten dat dit uitzonderlijke gerecht in Japan alleen bij feestelijke gelegenheden wordt geserveerd. De opleiding van een sushiya, een sushimeester, is dan ook lang en best zwaar. Gelukkig hebben we in ons land een handvol chefs die deze traditie alle eer aandoen. Een van hen is zonder twijfel Marco Di Leto. Hij werkt niet alleen uitsluitend met verse producten die hij ter plekke bereidt, hij barst ook van de ideeën, wat leidt tot explosieve creaties – zoals een signature roll met de naam O’Lardo mio, bestaande uit krokante kip, rucola en mascarponecrème omhuld met een fijn plakje Lardo di Colonnata. Ook de uitstekende bao en ramen horen erbij.

Assortiment van 4 tot 15 euro.

Nouilles Fraîches

Rue de la Régence 10, 4000 Luik, Facebook Nouilles Fraiches, zondag gesloten.

Hoewel dit eethuisje met zijn lichthouten toog er niet uitziet, staat het bekend als een kwalitatief hoogstaande noedelbar. En dat is te danken aan het ontroerende stel dat deze zaak runt. Alle deegwaren worden hier ambachtelijk en op het moment zelf bereid, om vervolgens terecht te komen in een intens smakende, zelfgemaakte bouillon met chili, gepocheerd spek en koriander. Tijdens het fascinerende schouwspel van hun bereiding kun je moeilijk je ogen afhouden van de noedelstrengen die in de handen van chef-kok Zhou vakkundig worden uitgerekt. Naast de versheid ligt het geheim van het succes in een indrukwekkende toewijding en consistentie. Geen zin in noedels? Yanj’s gegrilde ravioli is een mooi alternatief, minzame glimlach incluis. Tsingtao zorgt voor de bijpassende dranken.

Gerechten van 10 tot 15 euro.

An-Nam

Rue Charles Dupret 14, 6000 Charleroi, Facebook Le Restaurant An-Nam, dinsdag gesloten.

Hoewel het interieur van An-Nam de clichés eigen aan de Aziatische eethuizen van de eerste generatie mijdt, is het met zijn koloniale meubels en zijn bamboedecor wellicht geen hoogstaande publiekstrekker. Dat neemt niet weg dat An-Nam in Charleroi al meer dan 20 jaar een vaste waarde is. Daarbij komt nog dat dit restaurant, met een menu gespecialiseerd in Chinese en Thaise specialiteiten, toch wel verrassend veel Aziatisch hooi op zijn vork neemt. Hoe dan ook, Ngoc Dinh Gây Pham presenteert een goddelijke pho-soep met een explosie van alle smaken die specifiek zijn voor dit emblematische Vietnamese gerecht. Om het varkensvlees met rode curry niet te vergeten.

Gerechten van 13 tot 20 euro.

Cagette

Rue des Brasseurs 17, 5000 Namen, 0472 31 50 98, zondag en maandag gesloten.

Zin in een meer subtiele kennismaking met Azië? Cagette benadert dit werelddeel op een geheel eigen, indirecte, zeg maar organische manier. De gevel van dit eethuisje roept de sfeer op van een Parijs winkeltje uit het begin van vorige eeuw. Binnen zien we overjaarse tafels en stoelen, kamerplanten en originele vintage posters. De chef inspireert zich voor zijn creaties duidelijk op zijn talrijke Aziatische reizen. Hier laat je je vanzelf verleiden tot gerechtjes om te delen, van rundertartaar (vlees van Roland) met soja en peer, sesam en gemarineerd ei tot broccolini met puree, miso-salsa en zwarte sesam. Zeer smaakvol is ook de karaage (kip, gepaneerd en gefrituurd op Japanse wijze) met lavas, mayo en limoen. De selectie natuurlijke wijnen verandert, net als de gerechten, volgens de wensen van de eigenaar en de seizoenen.

Gerechten van 7 tot 26 euro.