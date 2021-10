Het Deense restaurant Noma van René Redzepi is voor de vierde keer uitgeroepen tot winnaar van de 'World's 50 Best Restaurants Awards. 'En dat is allemaal dankzij mijn team', zegt René na afloop van de awards. 'Zij maken Noma tot wat het nu is.'

En of het de laatste twee jaren een rollercoaster was voor restaurant Noma. De voorbije maand kreeg het Deense restaurant eindelijk een derde Michelinster. 'Het ondenkbare is gebeurd', stond toen in een Instagrambericht van Noma na de bekendmaking. En nu mag het restaurant zich een vierde keer winnaar noemen van de World's 50 Best Restaurants Awards. De jury prees het restaurant omwille van z'n duurzame, seizoensgebonden aanpak. Redzepi zelf was zo overweldigd door de prijs dat hij vooral zijn dankbaarheid naar zijn collega's uitte en verder niet uitwijdde over de aanpak van zijn gerechten en menu. 'Ongelooflijk', zei René Redzepi achteraf. 'Tijdens de pandemie was ik in alle staten. Ik herinner me dat we helemaal in het begin in overlevingsmodus zaten. Er waren veel ups en downs. Begrijp me niet verkeerd, ik weet dat wij in Denemarken zeer geprivilegieerd zijn. Maar de pandemie heeft ons behoorlijk parten gespeeld. Ik heb de voorbij 18 maanden enorm veel nagedacht over de identiteit en de toekomst van Noma.'Dat Noma het beste restaurant ter wereld is, kan hij amper geloven. 'Ik heb nooit van onszelf gedacht dat we de beste waren. Allesbehalve. En het is ook nooit ons doel geweest. Ook al brengen Awards opportuniteiten met zich mee, dat was nooit ons hoofddoel. Het heeft geen zin om daar te veel waarde aan te hechten', vertelt René. 'Mijn doel was altijd al om te zorgen dat het restaurant een goede plek is om te werken, voor mijn team, voor mezelf. Zo probeer ik voor hen te zorgen dat ze een betere work-life balans hebben en dat ze in een gezonde werkomgeving kunnen werken. Dat is heel belangrijk, want mijn ploeg is een essentieel onderdeel van het succes van Noma. Er wordt mij weleens gevraagd wat het "geheim" is. Wel, het gaat cliché klinken want ik heb dit al honderd keer gezegd, maar het is mijn team.''Al tien jaar lang probeer ik een goede leider te zijn voor mijn team. Maar er zijn tijden geweest dat ik teleurgesteld was in mezelf. En er waren momenten waarop ik mezelf heb gehaat. Het was echt niet simpel', vertelt René openhartig. 'Maar vandaag kan ik oprecht zeggen dat ik me beter voel dan ooit. Ik heb me nog nooit zo gelukkig gevoeld. En dat is allemaal dankzij het harde werk van mijn equipe. Zij maken Noma tot wat het nu is.'Het tweede beste restaurant volgens de Awards is Geranium, ook gelegen in Kopenhagen. Ook dat is iets waar Redzepi enorm trots op is: 'Ik kan niet wachten om te zien welke veranderingen Scandinavië gaat teweegbrengen op culinair vlak. Dat twee Kopenhaagse restaurants koplopers zijn, betekent heel veel voor mij. Dat is een bevestiging dat we goed bezig zijn.' Dat Scandinavië nu internationaal wordt geprezen, is iets dat René niet kan vatten. 'Het is telkens een shock als we zoveel aandacht krijgen. Culinaire scholen leren je niet omgaan met dat soort succes. It's wild!'