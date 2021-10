In het Flanders Meeting & Convention Centre (FMCC) in Antwerpen zijn de awards voor de 'World's 50BestRestaurants 2021' uitgereikt. De lijst is een initiatief van mediabedrijf William Reed en wordt samengesteld door meer dan duizend culinaire experts van over de hele wereld.

Zonet werd Noma opnieuw bekroond tot beste restaurant ter wereld. Het restaurant kreeg onlangs nog een derde michelinster. Het Deense restaurant mocht zich al vier keer eerder winnaar noemen. 'Dit is pure waanzin, ik heb de beste team van het hele universum. It has been a wild ride.', zegt Redzepi tijdens zijn speech. Antwerpen had vorig jaar al gaststad moeten zijn voor het culinaire evenement, maar door de coronacrisis werd dat noodgedwongen uitgesteld. Noma wordt dus opvolger van vorige winnaar Mirazur van chef Mauro Colagreco dat de editie 2019 won. Colagreco kan zijn titel niet verlengen, want een nieuwe regel van het concours stelt dat de eindlaureaat niet meer mag deelnemen aan volgende edities. Winnaars uit het verleden worden wel nog mee opgenomen in de festiviteiten in de vorm van een "Hall of Fame"-gebeuren, klinkt het. Mirazur prijkt nu dus, net zoals alle voorgaande winnaars, in de lijst 'Best of the Best'.

'Ik ben erg verheugd dat we dit evenement kunnen organiseren na het uitstel van vorig jaar en na maandenlange uitdagende voorbereidingen vanwege de pandemie', zegt Charles Reeves, CEO van William Reed. 'Ondanks de reisbeperkingen die er nog steeds zijn, zullen meer dan 40 van de restaurants op de lijst die we bekendmaken hier vertegenwoordigd zijn. Antwerpen is een prachtige gaststad, met zowel een rijke culturele en gastronomische geschiedenis als een focus op innovatie en diversiteit.'

Er zakten heel wat chefs af naar Antwerpen, maar door reisrestricties konden Aziatische deelnemers fysiek niet aanwezig zijn. Wel werden ze digitaal aan het woord gelaten.

De "World's 50BestRestaurants" awardshow is meteen ook de aftrap van het Flanders Food Festival dat nog tot 14 november tal van horeca- en gastronomische activiteiten in Vlaanderen bundelt.

Winnaars

Pía León mag zich de beste vrouwelijke chef ter wereld noemen. Viviana Vereisi uit Italië, Kurt Evans uit de Verenigde Staten en Deepankher Kholsa uit Thailand werden uitgeroepen tot de Champions of Change. Deze prijs, gepresenteerd in samenwerking met S. Pellegrino, erkent en huldigt drie onbezongen helden uit de horeca die de buitengewone gebeurtenissen van de afgelopen 18 maanden hebben gebruikt als springplank om zinvolle actie te ondernemen.

Het Londense restaurant Ikoyi sleept dit jaar de American Express One To Watch Award in de wacht. De Icon Award 2021 is dan weer binnengehaald door de in Amerika gevestigde Franse chef en activiste Dominique Crenn.

Nummer tien en winanaar van de Highest Climber Award is The Chairman, uit Hong Kong in China. Pujol in Mexico City haalt de negende plaats. Odette in Singapore is nummer acht. Dan volgt restaurant Maido uit lima, Peru. Op nummer zes staat Frantzén uit Stockholm. Disfrutar uit Barcelona wordt vijfde. Central uit lima Peru haalt de vierde plaats. Axedor Etxebari uit Spanje haalde de top drie en nummer twee werd Geranium uit Copenhagen.

The World's 50 Best Restaurants - Deze lijst bekroont de beste restaurants ter wereld. Vroeger waren dat er 50, intussen zijn er enkele subcategorieën bij gekomen en werd de lijst uitgebreid tot een top honderd. - De lijst zag het levenslicht in 2002 en werd opgericht in Londen door mediabedrijf William Reed. - Meer dan duizend onafhankelijke experts uit de internationale restaurantwereld en fijnproevers van overal ter wereld brengen hun stem uit voor deze wedstrijd.

