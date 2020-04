Eerst hadden we slowfood, nu is er ook slow wine.

Eten en drinken

De Slow Food-beweging ontstond in 1989 in Italië, en verspreidde zich snel over de hele wereld. Slowfood zet zich af tegen de industrialisering van onze voeding, die onder meer tot fastfood heeft geleid. De beweging promoot kleinschalige ecologische landbouw, met lokale ingrediënten en tradities. Op dezelfde manier zien we nu een Slow Wine-beweging, die zich afzet tegen de industrialisering van wijn, en terugkeert naar lokale druiven, natuurlijke wijnbouw en traditionele technieken van wijnmaken. Traagheid is inherent aan het proces van wijnmaken: goede wijn vraagt tijd en geduld. Zo heeft de wijnstok vanaf de aanplant drie jaar nodig alvorens goede wijndruiven te produceren. En hoe ouder de wijnstok wordt, hoe beter de wijn zal zijn. Tijd en geduld zijn ook nodig bij de rijping van de druiven: trager rijpende druiven smaken beter, intenser en rijker. Manuele oogst gaat eveneens traag, net zoals de gisting en vervolgens de rijping op vaten en in de fles. Industriële wijnmakers willen dat proces alsmaar versnellen, maar dat gaat ten koste van de kwaliteit. Slow wines verzetten zich tegen deze versnelling en uniformisering van wijn. Ze worden gemaakt van lokale druiven uit natuurlijke wijnbouw, die via een zacht en traag proces tot wijn getransformeerd worden met behulp van traditionele technieken. Omdat we zo gewend zijn geraakt aan de artificiële smaak van industriële wijn, is het even wennen aan de pure, natuurlijke smaak van deze wijnen. Ze zijn ook gezonder en lichter verteerbaar. In ons land heeft één invoerder zich gespecialiseerd in deze slow wines. Wij kozen uit zijn gamma twee witte en twee rode wijnen. slow-wine.net