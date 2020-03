Sterrenchef Sergio Herman serveert geen vleesgerechten meer in zijn zaak in Cadzand. Dat vertelt hij aan Het Laatste Nieuws.

Wie binnenkort in sterrenrestaurant Pure C gaat eten, zal op de menukaart geen vlees meer aantreffen. Toch is Sergio Herman geen prediker geworden van de vegetarische kerk: de zaak legde altijd al de nadruk op wat er uit de zee komt en zal dat nu nog meer gaan doen. Zo vertelt hij en zijn kompaan Syrco Bakker het aan Het Laatste Nieuws: 'Onze zaak ligt op het Noordzeestrand, eigenlijk is het de logica zelve dat we enkel nog vis, schaal- en schelpdieren uit die zee serveren.'

De keuken ging een maand geleden al aan de slag met de beslissing en dat heeft nog niet voor een stormloop aan opmerkingen gezorgd. 'Voor de zekerheid had ik toch één hoofdgerecht met vlees ontwikkeld, maar dat is tot nu toe geen enkele keer besteld', vertelt Bakker nog aan HLN. Met de beslissing zeggen de chefs het goede voorbeeld te willen geven.

