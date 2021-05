Een dertiende-eeuws kasteel in het Ardeens dorpje Anthisnes wordt de nieuwe uitvalsbasis van Graanmarkt 13-chef Seppe Nobels.

Samen met cultureel ondernemer Joachim Marynen opent Seppe Nobels een nieuwe culinaire hotspot in het hart van de Condroz. Vanaf 11 juni kan je op domein La Chapelle overnachten en genieten van al het heerlijks dat lokale boeren te bieden hebben. Culinaire ontdekkingen gaan er hand in hand met onthaasten in de natuur en een bad in landelijke luxe.

Blik op groen

Seppe Nobels werd onlangs nog door Michelin gelauwerd om zijn blik op duurzame voeding, en die neemt hij ook mee naar zijn nieuwe project. 'Ons doel is om de natuur zoveel mogelijk te laten overvloeien in de ervaring op La Chapelle. Door biologische voeding, beschermde ecosystemen, natuurlijke materialen, seizoensgebonden tradities en meer, hopen we de lijn tussen mens en natuur te laten vervagen', aldus Nobels en Marynen.

Culinair brein achter La Chapelle is vanzelfsprekend Seppe Nobels, ook al zal hij er niet elke dag achter het fornuis staan. De dagelijkse keuken geeft hij in handen van Marcus Verret, met wie hij in het verleden al nauw samenwerkte. Centraal op het menu staat het farm-to-fork-principe: er wordt zoveel mogelijk gewerkt met producten van plaatselijke boeren en kruiden komen uit de eigen tuin.

La Chapelle © Jan Mast

Op vrijdag kookt Nobels wekelijks een achtgangenmenu onder de noemer Seppe's Friday at La Chapelle. Eén zaterdag per maand is gereserveerd voor een uniek Grand Condruxi menu, waarmee de chef op zijn manier een ode brengt aan de rijke historie van de Condroz en haar bewoners.

Baden in luxe

Overnachten doe je ofwel in luxueuze tenten, ofwel in de net gerenoveerde kamers in het kasteel. Als je even niet aan het eten of aan het wandelen bent in de natuur rondom het kasteel, kan je op het domein altijd terecht in het buitenzwembad, op de tennisbaan of in de sauna.

Chateau de la Chapelle La Chapelle 3, 4163 Anthisnes Een nachtje op het kasteel kan al vanaf €79 per persoon, te boeken per 2 personen. Chateaudelachapelle.be

