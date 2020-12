Tijdens de lockdown van de horeca schakelen veel restaurants opnieuw over naar takeaway. Een greep uit het overheerlijke aanbod.

Deze pandemie heeft ook minder vervelende bijwerkingen. Bar Alberte in Gent is vaak al enige tijd op voorhand volgeboekt en voor een slecht georganiseerde eter als ikzelf is dat dan al snel vervelend. Niet dat je nu niet hoeft te plannen, maar de plaatsen zijn minder beperkt. Elke week schudt chef Tom Pauwelyn een nieuwe driegangenmaaltijd (35 euro) uit zijn mouw en deelt die op de (bijzonder entertainende) Instagrampagina. Eventueel nog wat snacks vooraf of een fles wijn erbij: geen probleem. En voor de echt hongerigen is er Toms Classic Tartaar of een bordje kazen. Ik zou kunnen beschrijven waarom je die tartaar zeker moet bestellen, maar een gerecht dat zijn eigen T-shirt heeft (25 euro, in 4 maten te verkrijgen), behoeft weinig woorden, toch? Alle praktische info via de webstek en de Resengo-link aldaar. alberte-gent.be Tijdens de zomer van 2018 dook op de grote markt van Dendermonde Heems op, een pop-upproject van drie bevriende freelancechefs. Na die tijdelijke samenwerking gingen chefs Brent, Pieter en Willem weer hun eigen weg, maar niet voor lang. Want toen restaurant Flammazien de deuren sloot, besloten de chefs om op die locatie een bisnummer op te voeren: Fleems. Voorlopig kwam daar uiteraard weinig van in huis en voorzien de heren wekelijks een beknopt streetfoodmenu. Gelukkig zijn de feestdagen in zicht en mogen alle registers nogmaals helemaal opengetrokken worden. Het kerstmenu met 4 of 5 gangen (50 euro of 68 euro) belooft o.a. consommé van ossenstaart en hert met bordelaisesaus en kan uitgebreid worden met een aantal hapjes. Voor oud en nieuw krijg je een avondvullend programma van kleine gerechten (65 euro) mee naar huis: spicy oesters, wulken met algen en coquille met dashiboter springen in het oog. Meer info en bestellingen via de website. fleems.be Chef Joris Duys heeft van Salto in enkele jaren tijd een vaste waarde gemaakt in de Lierse binnenstad. Een flexibele kaart met complexloze gerechten. Ook in deze vreemde periode verandert dat niet en vind je op de website een menu dat bulkt van de gezellige en smaakvolle gerechten: vol-au-vent deluxe, gedroogde everzwijnham, stoverij van hert, pasta al ragù met everzwijn, etc. En er is vers gedraaid vanille-ijs als toetje. Een ideaal medicijn voor deze laatste, grijze weken van dit gekke jaar. Bestellen kan van dinsdag tot zaterdag, telefonisch of via info@saltolier.be saltolier.be Wat is echte, Belgische straatkeuken precies? Kennen wij dat überhaupt en welke hapjes mogen dit label dragen? Voer voor dagen of zelfs weken discussie en overleg. Bij Fernand Obb in Sint-Gillis proberen ze die vraag elke dag opnieuw te beantwoorden. Hun garnaalkroket is alvast een winner: als winnaar van Beste Garnaalkroket in Brussel 2019 moet je wel iets voorstellen. Maar daar houdt het niet op: huisgemaakte curryworsten, een burger ' boudin blanc', een broodje warme pastrami 'Reuben' of een salade gerookte zalm uit eigen keuken: het is maar een greep uit het assortiment. Er is een service voor lunch en een 's avonds, maar even bellen vooraf is wel zo makkelijk. Het is immers niet het moment om allemaal samen te troepen op de stoep voor de zaak. fernand-obb.be