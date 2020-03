Genieten van lichte, kleurrijke gerechten en een uitgebreide wijnkaart in een comfortabele setting met gedempte akoestiek.

Een restaurantrecensent met maagproblemen: ik ben een wandelende klucht. Het vooruitzicht op een uitgebreide lunch verheugde mij voor een keer dan ook niet. Gelukkig bracht chef Njegos Kalicanin een verrassend lichte keuken die mij zelfs onder deze benarde omstandigheden zeer kon bekoren.

...

Een restaurantrecensent met maagproblemen: ik ben een wandelende klucht. Het vooruitzicht op een uitgebreide lunch verheugde mij voor een keer dan ook niet. Gelukkig bracht chef Njegos Kalicanin een verrassend lichte keuken die mij zelfs onder deze benarde omstandigheden zeer kon bekoren. Kalicanin is een imposante verschijning die zelf zijn verfijnde bordjes op het wit gesteven linnen schikt. De chef komt uit Servië en kookte voordien in de populaire brasserie Pastis in Mortsel. In Edegem huist zijn keuken in de oude stal van het kasteel. Het was architect Dieter Vander Velpen die het stalgebouw omvormde tot een sacrale restaurantruimte, met donkere, mysterieuze gangen en een open, lumineuze eetzaal met zicht op de boomrijke kasteelweg. De lunch bij The Stable bestaat uit drie of vier gangen. Helaas is het niet mogelijk om per tafel een andere formule te kiezen, dus ga ik in het kielzog van de hongerige tafelgenoot mee in het viergangenmenu. Maar ik verklap het al: ik ga niet met een zware maag van tafel en ik heb nergens spijt van. Na een indrukwekkend bombardement van frisse en kleurrijke hapjes - waaronder radijsjes met verse kaas, een lekker kaaskroketje en een ceviche met citrus - komt het voorgerecht, een tartaar van makreel met appel. Het volgende gerecht is een stukje skrei gepocheerd in olie met een frisse groene dressing van kruiden en zeevruchtenjus. Een menu durft weleens in te zakken bij het hoofdgerecht, wanneer verfijning en fraîcheur plots overboord gegooid worden voor volume en zware sauzen. Niet hier. De chef slaagt erin ook in het vleesgerecht een dosis zuren en frisheid te injecteren: het excellente vlees komt samen met een saus van frisse tamarinde, een oprecht verrassende en geslaagde combinatie. Bij het dessert is er de keuze tussen een fris dessert van limoen en basilicum of een zoet dessert met banaan en karamel. Ik kies voor het zoete dessert maar ook daar vind ik balans tussen zoetigheid en fraîcheur dankzij de rinse smaak van gemarineerde banaan. The Stable is moeilijk te vinden - geen naambord, geen wegwijzers - maar het blijkt de moeite waard om ernaar te blijven zoeken.