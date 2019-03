Nieuwkomer Zutt in Sint-Truiden: een warme bistro gevuld met cocktailbarmuziek

Aan de Grote Markt van Sint-Truiden vind je nieuwkomer Zutt, een warme bistro gevuld met cocktailbarmuziek. Aan de stoof staat Willem Daems, voorheen souschef in restaurant Aan de Kerck. Hij werd gevormd in betere restaurants, zoals Magis en Clos St. Denis. In de eetzaal heeft partner Evelien Onkelinx het voor het zeggen. De twee namen het zieltogende restaurant Casbar over.

