Le Tournant in Elsene: intiem eethuisje met aimabele bediening en smakelijk eten

In een klassieke keukenbrigade is de tournant de plaatsvervanger van de chef de partie. Deze taak vergt een brede kennis, want de tournant wordt verondersteld op de hoogte te zijn van alles wat de collega's uitvoeren. Le Tournant is ook de naam van een eenvoudig ingericht, intiem eethuisje, gelegen in een bocht van de Waversesteenweg. In de nieuwe Gault&Millau-gids kreeg de bistro een prijs vanwege de uitstekende prijs-plezierverhouding en dat is terecht.

