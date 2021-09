Bij Nage serveren ze hedendaagse, Frans geïnspireerde gerechten in een gezellige, ietwat rumoerige eetzaal.

Bij het binnenwandelen van Nage bots je op de open keuken, waar Koen Lenaerts solo staat te koken. Een indrukwekkende prestatie, maar deze chef kent het klappen van de zweep. Hij werkte in onder meer Veranda, Schnitzel en Lewis in Antwerpen. De formule is er een naar mijn hart: een driegangenmenu van 55 euro waarbij je bij elke gang de keuze tussen twee of drie opties hebt en dat je kunt uitbreiden met hapjes, een tussengerecht (15 euro) en kazen (14 euro). Een botermalse, vlezige Ierse oester (4,50 eu...

Bij het binnenwandelen van Nage bots je op de open keuken, waar Koen Lenaerts solo staat te koken. Een indrukwekkende prestatie, maar deze chef kent het klappen van de zweep. Hij werkte in onder meer Veranda, Schnitzel en Lewis in Antwerpen. De formule is er een naar mijn hart: een driegangenmenu van 55 euro waarbij je bij elke gang de keuze tussen twee of drie opties hebt en dat je kunt uitbreiden met hapjes, een tussengerecht (15 euro) en kazen (14 euro). Een botermalse, vlezige Ierse oester (4,50 euro per stuk) is een prettig begin, zeker met een glas champagne (14 euro) erbij. De uitgebreide wijnkaart mixt natuurwijn en klassieke flessen. Wijnsnobisme is hier ver te zoeken, enthousiasme en een handleiding bij de eigenheden van natuurlijke wijnen zijn hier in overvloed. Bij het voorgerecht proeven we groene asperges met licht gerookt spek en boekweit. Dit frisse, rokerige, zoete gerecht is meteen de top van het diner. Aan de overkant rauwe zalm gemarineerd in citroengras, die naast dit gerecht verbleekt door zijn subtiliteit, maar die we op een huisgemaakte hemelse (nog lauwe!) sandwich evengoed gewillig weghappen. Als tussengerecht opteren we voor een tartaar om te delen. Wie ooit een bordje rauw vlees met ansjovis at in de Kopenhaagse bistro Manfreds weet dat dit dé referentie is als het op tartaar aankomt. Dit bord komt dicht in de buurt. De hoofdgerechten zijn prima én genereus, maar halen niet het niveau van de voorgerechten. Van de pasta met roodbaars, mosselen en garnalen zijn de romige garnalen en de fris aangemaakte pasta het hoogtepunt. De vis is iets te koud en kan nog wat zout verdragen. De eend aan de overkant is lekker zoet gelakt, komt met een rijke puree barstensvol boter en frisse uitjes. De desserts schudden ons weer wakker. De Baskische kaastaart ligt in een jus van jeneverbes die de taart opfrist en die combinatie werkt perfect. De romige parfait van kalamansi verrast en verfrist. Nage is een warme zaak die zonder enig spoor van pretentie lekker eten serveert en zich onderscheidt door arbeidsintensieve huisgemaakte bereidingen zoals brood (die sandwiches!) en charcuterie (te bestellen als hapje).