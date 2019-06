Het restaurant Dim Dining gaat een maand lang in zee met Peter Goossens, chef-kok bij Hof Van Cleve. De driesterrenchef deelt zijn expertise met chefduo Simon Van Dun en Yuki Kimura.

Het jonge Dim Dining wil leren van een topchef als Goossens. En hoe breid je je eigen talenten beter uit dan met sterrenchefs samen te werken? 'Dim Dining heeft een torenhoge ambitie en streeft dagelijks naar een nog betere beleving in het restaurant. Met onze kosmopolitische oosterse keuken geloven we in het samenbrengen van het beste van twee werelden. Vanuit deze passie ontstond het idee om de handen in elkaar te slaan met een topchef, om zo ook het restaurant in de kijker te zetten', klinkt het bij het duo.

Dim Dining © Robbie Depuydt

Unieke ervaring

Het restaurant aan de Vrijdagmarkt in Antwerpen nodigde Goossens uit om samen een uniek viergangenmenu te creëren. Hij is de enige driesterrenchef van België, de jonge chefs waren dan ook zeer gretig om gedachten uit te wisselen.

Dat topniveau, maar ook zijn liefde voor het vak en zijn productkennis zorgde ervoor dat Van Dun en Kimura met hem wouden samenwerken. Goossens ontwikkelde twee exclusieve gerechten voor het menu en deelde zijn expertise met het jonge team. Ze mochten dan ook in de keuken van Hof Van Cleve aan de slag. 'Het is een unieke ervaring. De structuur en focus die er heerst, en gewoonweg de adrenaline die zo innemend is. We waren er meteen van onder de indruk. Dat in combinatie met de geuren en smaken waar je door overspoeld wordt, maakte er een onvergetelijke ervaring van', vertellen de jonge chefs.

'Als een van de beste chefs ter wereld heeft hij natuurlijk een zeer sterke eigen visie, waar hij trouw aan gebleven is. Tegelijk heeft hij de gerechten die hij ontwikkelde voor dit menu een sterke Japanse insteek gegeven. Zijn interpretatie van Aziatische ingrediënten en de niet voor de hand liggende combinaties hebben ons enorm geïnspireerd. Het zorgt voor tal van verschillende smaakpatronen, die zo typerend zijn aan de Japanse keuken.' Het duo is zeer tevreden met de creaties, en kijkt nu vooral uit naar de reacties van zijn gasten. Toch sluiten Van Dun en Kimura toekomstige samenwerkingen met ervaren chef-koks niet uit: 'Dit smaakt naar meer.'

Het team van Dim Dining en driesterrenchef Peter Goossens © Robbie Depuydt