Chinese eend in de bijt: maak dit weekend zelf pekingeend

Haast en spoed zijn zelden goed. Gelukkig is er in het weekend tijd om nieuwe recepten uit te proberen. Voor dit recept ga je op zoek naar een pekingeend, en die is alleen diepgevroren verkrijgbaar. Deze eend is iets vetter en heeft minder vlees dan een barbarie-eend.

In het originele recept serveer je de helft van de marinade als saus, maar wij verkiezen om de eend er halverwege de baktijd mee in te smeren.

RECEPT

VOOR 4 PERSONEN

1 pekingeend

20 Chinese tarwepannenkoekjes

½ komkommer

1 lente-ui

het wit van 1 preistengel

4 el hoisinsaus Voor de marinade

200 ml hoisinsaus

2 el chu hou-saus (gochujang-saus kan ook)

1 el sesamolie

1 el pindakaas

4 el ketjap Voor de lak

200 ml azijn

200 ml rode rijstazijn

2 el honing Voor de vulling

2 teentjes knoflook

2 stukjes ster-anijs

1 stuk gember van 4 cm

4 lente-uien

1 tl vijfkruidenpoeder

1. Plet de knoflook en snijd de gember en lente-ui in grove stukken.

2. Kruid de binnenkant van de eend met vijfkruidenpoeder en zout. Stop de geplette knoflooktenen, steranijs, gember en lente-ui in de eend.

3. Meng voor de marinade de hoisinsaus, chu hou-saus, een snuf vijfkruidenpoeder, sesamolie, pindakaas en ketjap onder elkaar en giet de helft van de marinade in de eend. Zet de andere helft aan de kant.

4. Naai de eend dicht met keukentouw.

5. Breng gezouten water aan de kook en lepel het kokend water over de eend totdat het vel is samengetrokken.

6. Verwarm voor de lak de azijn, rode rijstazijn en honing en lepel het over de eend. Leg de eend één nacht op een rooster in de koelkast. In het originele recept hangt de eend in een koelcel met blazer om het vel uit de drogen.

7. Verwarm de oven voor op 200 °C. Leg de eend op een rooster en bak 50 minuten.

8. Verwarm de rest van de marinade met 100 ml water en smeer de eend halverwege de baktijd in met de marinade.

9. Spoel de komkommer en de prei en snijd in julienne. Snijd de lente-ui fijn.

10. Versnijd de eend in fijne reepjes en serveer op een pannenkoekje met groenten en een lepeltje hoisinsaus.

© Bram Debaenst