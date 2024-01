Heimwee naar de feestdis: recept voor gelakte ham met sinaasappelconfituur

Haast en spoed zijn zelden goed. Gelukkig is er in het weekend extra veel tijd om nieuwe recepten uit te proberen. Deze week serveren we gelakte ham met sinaasappelconfituur, Aligot-puree en erwtjes met sinaasappelrasp.

Dit recept voor gelakte ham met sinaasappelconfituur is ideaal voor iedereen die heimwee naar de feestdagen heeft. Heb je een restje ham over? Maak dan een heerlijke hamsalade door er eitjes, zilveruitjes en augurken aan toe te voegen.

Voor 4 personen 1 gepekelde ham van ongeveer 3 kg (met been)

2 blaadjes laurier

1 ui

1 grote wortel

3 selderstengels

1 preistronk

3 takjes tijm

snuf zout

5 el sinaasappelconfituur met sinaasappelschil

2 eetlepels geraspte verse gember

100 ml sinaasappelsap

1 kl chilipoeder

2 sinaasappelen

Handvol kruidnagels (40-tal)

2 el olijfolie

4 takjes rozemarijn

1 kg aardappelen

200 g geraspte Comté

200 ml room

4 teentjes knoflook

zout en peper

400 g diepvrieserwtjes

rasp van 1 sinaasappel

2 el boter

zout en peper

1. Spoel de selder en prei. Snijd de selder, wortel, prei en ui in grote stukken.

2. Kook de ham in een ruime kookpot met gezouten water samen met de wortel, selder, prei, laurier, tijm en zout gedurende 2 uur. Haal de ham uit de kookpot en bewaar het kookvocht. Dit is een perfecte bouillon voor soep.

3. Meng de sinaasappel­confituur onder het sinaasappelsap en chilipoeder. Rasp er de gember bij. Laat het mengsel ca. 7 minuten in­­koken op een zacht vuurtje.

4. Verwarm de oven voor op 200°C.

5. Verwijder het vel van de ham en maak diagonale inkepingen zodat er kleine vierkantjes ontstaan. Druk in elk vierkant een kruidnagel.

6. Leg de ham in een ovenschaal en bestrijk royaal met de helft van het confituurmengsel. Snijd de sinaasappelen in schijven en schik ze rond de ham. Overgiet het geheel met olijfolie en kruid met peper en zout. Leg er enkele takjes rozemarijn bij.

7. Bak de ham ongeveer 30 minuten. Overgiet de ham halverwege met de rest van het confituurmengsel.

8. Schil en snijd de aardappelen in gelijke stukken. Kook ze gaar in gezouten water. Giet af.

9. Pureer de aardappelen en voeg de room, geraspte kaas, zout en peper toe. Rasp er de knoflook bij en roer tot een gladde puree. Verhit de aardappelpuree opnieuw op een laag vuur, blijf roeren en voeg extra room toe indien nodig, totdat de kaas volledig gesmolten is en de puree een elastische textuur heeft.

10. Blancheer de erwtjes.

11. Verwarm de boter in een pan op middelhoog vuur. Voeg de erwtjes, sinaasappelrasp, zout en peper toe. Bak gedurende enkele minuten totdat alles goed gemengd en verwarmd is.

12. Serveer de ham met de puree en de erwtjes.