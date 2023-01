Deze keer proeft onze drankexpert geen wijn of bier, maar de beste Belgische appelsappen.

Elegante terugkeer

Cider, lang beschouwd als pauperwijn, is al een tijdje opnieuw in trek bij foodies. Liefhebbers maken daardoor ook opnieuw kennis met de smaak van authentiek appelsap. Geen bubbels en ook geen alcohol, maar wel ongekend rijk aan smaaknuances. Achter deze comeback gaat een nieuwe generatie producenten schuil die komaf wil maken met de industriële sapproductie. Weg met de concentraten, met de appelstroop die je aanlengt met water – al dan niet onder toevoeging van ascorbinezuur (dat zo verleidelijk ‘vitamine C’ wordt genoemd) en van citruszuur om het goedje langer te kunnen bewaren. Nee, tegenwoordig weet men van appelsap zowaar een expression du terroir te maken.

Gezond en duurzaam

België is een land dat zich uitstekend leent voor de appelteelt: alleen al het Land van Herve telt meer dan drieduizend (!) variëteiten. De uitdaging bestond erin de enorm grote oogsten los te laten. Het doel? Opnieuw een areaal creëren van hoogstammige appelaars die goed gedijen in weilanden, waardoor een gezonde en duurzame biotoop ontstaat. Zónder verdelgingsmiddelen. In Vlaanderen kiezen onder anderen Marco en Céline Frisque van de Appelfabriek in Neerijse voor die benadering. Het koppel is de vierde generatie biologisch-dynamische telers. Aan Waalse zijde zijn de nieuwe appelhelden Adeline Constant, Léandre Berger en Pierre-Henri Jennotte (van Constant Berger in Herve). Dat trio maakt zich sterk voor het voortbestaan van oeroude appelrassen zoals de Jacques Lebel, de sterappel en de cwastresse via sappen, ciders en eaux-de-vie met een prachtige… appel-lation!

Smaakwonder

Deze revolutie verovert niet alleen het platteland, maar ook de steden, dankzij slimme conserveringstechnieken (onder meer ‘flash-pasteurisatie’ waardoor het product tot wel twee jaar bewaard kan worden) en uitgebalanceerde melanges. Deze wereld is beslist niet minder fascinerend dan die van de wijn. Daarvan getuigen ook de heerlijke combinaties van chef-kok Jehan Delbruyere (van Magneùs d’Pèlotes in Wanze): appel-brandnetel en witvis, appel-kers en rode biet, en wat te denken van appel-zwarte bessen en wentelteefjes bestrooid met geraspte belegen geitenkaas?