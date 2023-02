Peter Goossens stopt eind 2023 bij Hof van Cleve en geeft de fakkel door aan keukenchef Floris Van Der Veken

Na 37 jaar zullen Lieve en Peter Goossens eind 2023 de deur van hun restaurant Hof van Cleve in Kruisem als gastvrouw en chef-eigenaar definitief achter zich dichttrekken. ‘We denken er al enkele jaren aan om ons professioneel leven een nieuwe wending te geven’, aldus Peter Goossens die zoals bekend in Hotel La Réserve in Knokke een nieuw restaurant opent.

Hun huidige keukenchef Floris Van Der Veken zal Peter Goossens opvolgen. ‘Zoals een aantal van zijn voorgangers lag het voor de hand dat Floris vroeg of laat een eigen restaurant zou openen’, vertelt Lieve Goossens. ‘Daarvoor is hij uit hetzelfde kwaliteitshout gesneden als bijvoorbeeld Michaël Vrijmoed of Maarten Bouckaert die jarenlang bij ons werkten en vandaag elk succesvol een eigen toprestaurant in handen hebben.’

‘Het klopt dat ik plannen koesterde om een eigen zaak te beginnen. Toen Lieve en Peter me aanspraken over hun toekomstvisie en hun voorstel, moest ik eerst even slikken’, aldus Floris Van Der Veken die vanaf 1 januari 2024 onder dezelfde restaurantnaam en met het huidige team de uitbating in handen neemt. ‘Het is voor mij een bijzondere stap van uitvoerend keukenchef onder de vleugels van Peter en Lieve, naar chef-eigenaar die een restaurant met meer dan 20 medewerkers gaat leiden. Het dringt stilaan tot me door dat ik Lieve en Peter in Hof van Cleve volgend jaar zal terugzien, maar dan als mijn gasten aan tafel.’

© Pieter D’Hoop

Culinaire identiteit en nalatenschap

De toekomstige eigenaar lijkt de unieke beleving van Hof van Cleve te willen bewaren. ‘Met een aantal van mijn collega’s in Hof van Cleve heb ik al aangegeven dat het blijven inzetten op die specifieke soul onze prioriteit zal blijven’, vertelt hij. ‘Ik ben zeer gehecht aan de sfeer die zowel vooraan in het restaurant als achteraan in de keuken voor de eigenheid van Hof van Cleve zorgt’.

Peter Goossens opende in 1986 restaurant Hof van Cleve en genoot al snel in de gerenommeerde gidsen en gespecialiseerde media daarvoor de grootste erkenning. Samen met zijn echtgenote en gastvrouw Lieve Fermans behaalden ze een score van 19,5 op 20 in Gault&Millau in 2004 en drie Michelinsterren in 2005.

Hof van Cleve maakt daarnaast al meer dan vijftien jaar constant deel uit van de 50 Beste Restaurants ter wereld. Op zich een unieke prestatie die slechts een handvol restaurants in de wereld kan voorleggen. Een bewijs hoe het echtpaar Goossens absolute topkwaliteit al die jaren consistent waarmaakt. ‘We hebben dit alleen maar kunnen waarmaken door een team dat elke werkdag absolute zin voor gastvrijheid, zorgvuldigheid en detail met ons deelt en daarbij 100% betrokkenheid toont’, vertelt Goossens. ‘Teamwerk is de sleutel tot succes, ik weet het, het blijft een huizenhoog cliché, maar het is echt niets anders. Naar onze medewerkers gaat dan ook alle dankbaarheid. Wanneer we eind dit jaar op onze laatste dag de sleutels aan Floris overhandigen, en dan naar huis gaan, zullen we vooral nog lang kunnen terugblikken op alle mooie herinneringen aan hen en aan onze gasten.’