We horen al jaren dat zeewier gezond en duurzaam zou zijn, maar hoe krijg je het verwerkt in je eigen keuken? Koksijde wil je er alles over leren.

Move over pastinaak, want de meest vergeten groente is ongetwijfeld zeewier. Daar wil het Natuureducatief Centrum Duinenhuis in Koksijde iets aan doen. Aan de hand van allerlei workshops en wandelingen wil het centrum wier zijn opwachting doen maken in Vlaamse keukens.

Op zondag 17 november kan je tijdens een zeewierwandeling dan ook alles leren over knotswier, riemwier, zeesla en andere soorten. Je zoekt je eten niet alleen zelf bij elkaar op het strand, maar je krijgt ook heel wat informatie over de toepassingen. Wie de handen uit de mouwen wil steken in de keuken, reserveert best een plaatsje in zijn agenda op maandag 18 november. Ook kinderen kunnen zich tijdens de herfstvakantie uitleven met zeewier.

Lees ook: Zoute landen: landbouw op zilte grond

Iedereen kan meedoen, maar je moet wel op voorhand inschrijven via duinenhuis@koksijde.be of 058 52 48 17. Alle informatie vind je op de website van gemeente Koksijde.