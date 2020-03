Het zijn moeilijke tijden voor heel wat horecazaken. Wil jij hen een hart onder de riem steken en tegelijk verzekeren dat je er na de passage van het coronavirus nog terechtkan? Wend je dan zeker tot een van deze mooie initiatieven.

Bekende bezorgdiensten zoals Deliveroo of Uber Eats blijven ook tijdens de komende weken aan de slag, maar er zijn ook heel wat nieuwe platformen ontstaan die restaurants en eetlustige samen moeten brengen tijdens de quarantaine.

Chique kot

Maak van het kot waarin je moet blijven een heuse gastronomische zaak en laat een levering komen die vermeld wordt in de Gault & Millau-gids. De gastronomische organisatie bundelt zaken die deze dagen inzetten op take away en delivery. De aparte pagina op de Gault & Millau-website wordt regelmatig aangevuld en bevat intussen al 95 adressen.

Ook de website ThuisOpResto werd speciaal opgericht om deze periode van verplichte sluiting te overbruggen. Daar vind je lekkere menu's om af te halen of te laten bezorgen van brasseries en restaurants uit je buurt. En dat hoeft lang niet altijd fast food te zijn.

Van reserveren naar take away

Reververingsplatform Resengo lanceerde enkele dagen geleden een groot steunplan voor de horeca. Het platform stelt ondernemers gratis digitale tools ter beschikking om hun activiteiten te kunnen blijven uitvoeren, of ze tijdelijk over een iets andere boeg te gooien. Zo zullen consumenten nu niet alleen terechtkunnen op Resengo om reservaties te maken, klinkt het in een persbericht, maar ook voor take away en online cadeaubonnen. Restaurants die hier via Resengo op intekenden, zijn gebundeld in een overzichtelijke kaart.

Nu betalen, later eten en drinken

Heel wat zaken krijgen vandaag geen of minder inkomsten binnen, terwijl er wel rekeningen betaald moeten blijven worden. Via DinnerGift kan je 24/7 online cadeaubonnen kopen om te gebruiken in deze zaken. Het bedrijf achter dat platform laat zaken tot 3 april gratis inschrijven op de dienst.

Consument die een kleine zelfstandige wil steunen in deze periode? Koop je cadeaubons hier.

Restaurateur die hiervan gebruik wil maken? Alle informatie vind je hier.

Van bistro tot slagerij

Ook Horeca Vlaanderen richtte een online platform in waarop verschillende zaken kenbaar kunnen maken dat ze vanop een afstandje aan het werk blijven. Het aanbod is erg divers: we treffen restaurants aan, maar ook ontbijtzaken en zelfs slagerijen, die ook gewoon open mogen blijven. Vooral Gentenaars zullen hier inspiratie kunnen opdoen, zaken uit andere gemeenten hebben de weg naar het platform nog niet massaal gevonden.

Consument die lekker wil eten tijdens de lockdown die e geen lockdown mogen noemen? Hier kan je zoeken per gemeente.

Uitbater die zijn zaak vermeld wil zien staan? Aanvullingen kunnen hier.

