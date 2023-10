Op eiken houtje: onze expert proeft en vergelijkt cognac

Waarmee lessen we best de dorst? Onze drankexpert proeft van de nieuwe trends. Deze week: cognac.

Franse cognac en Amerikaanse hiphop beleven al decennialang een intense romance. De amberkleurige sterke drank die bij ons al snel aan sigaren en leren zetels doet denken, raakte bij de Afro-Amerikaanse gemeenschap in de jaren vijftig van vorige eeuw in zwang als alternatief voor bourbon, wat toen als ‘alcohol voor witte mensen’ werd beschouwd. Toen hiphop in de jaren negentig uitgroeide tot toonaangevend muziekgenre, surften cognacmerken mee op de golf van dat succes. Tupac koos Hennessy als titel van een van zijn nummers. Busta Rhymes bezong zowel Hennessy, Rémy Martin als Courvoisier in Pass me the Courvoisier. En Kanye West (excuseer: ‘Ye’) had misschien beter geen fles cognac meegenomen naar de VMA’s van 2009 toen hij besloot de speech van Taylor Swift te onderbreken…

De romance heeft de grote cognachuizen alvast geen windeieren gelegd. In plaats van te verstoffen tot oudemannendrank, blijven de dubbel gedistilleerde wijnen uit de Charente wereldwijd verkopen. Het aanbod wordt nog elk jaar groter en diverser. Standaard worden vooral de jaren dat cognac rijpte in eiken vaten in de verf gezet. Flessen dragen etiketten met benamingen die gaan van V.S. (‘very special’, minstens drie jaar gerijpt) over V.S.O.P. (‘very superior old pale’), X.O. (‘extra old’) en X.X.O. (‘extra extra old’) tot Hors d’Age (minstens dertig jaar). Vandaag scoor je pas echt bij cognackenners wanneer je een ‘single estate’ op tafel zet. Dat label mag alleen gedragen worden door een cognac die van druif tot fles in een en hetzelfde huis wordt geproduceerd, in tegenstelling tot de klassieke methode waarbij huizen druiven van verschillende domeinen aankopen. Wij stellen graag enkele favorieten uit beide methoden voor.

Geproefd en gekeurd: cognac

1. Domaine Prunier, X.O. 63 euro (70 cl), rhumattitude.com

Cognac die ongeveer 15 jaar in eikenhouten vaten gerijpt heeft. Fijn detail: Bij het Brusselse Rhum Attitude wordt deze elegante cognac met toetsen van appel in de boetiek zelf in flessen gegoten.

2. 10 Générations, Maison Ferrand. 49 euro (50 cl), maisonferrand.com

Cognac op basis van eaux de vie uit de Grande Champagne-teeltregio, gedeeltelijk gerijpt in sauternevaten. Volle, krachtige smaak met toetsen van abrikoos, vanille en honing.

3. Merlet, V.S. 36 euro (70 cl), distillerie-merlet.com

Toegankelijke, redelijk jonge cognac, ideaal voor beginners. Samengesteld uit eaux de vie uit verschillende teeltregio’s van de cognac-appellation. Licht houtachtig en delicaat fruitig van smaak.

4. ABK6, V.S. 48 euro (70 cl), abk6-cognac.com

De naam verwijst naar de makers: de familie Abecassis maakt hun cognac alleen op basis van eaux de vie van hun eigen landgoed. Zure appel in de neus, aroma’s van abrikozen, druiven, vanille in de mond.