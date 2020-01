De nieuwe editie van de Nederlandse Michelingids is bekendgemaakt, maar breekt geen potten.

Er zijn geen nieuwe twee- of driesterrenzaken te bespeuren in de Nederlandse editie van de Michelin-gids. Meer zelfs: nadat Jacob Jan Boerma van restaurant De Leest zelf zijn drie sterren had ingeleverd, tellen onze noorderburen in 2020 nog maar twee zaken op de absolute top. Enkel De Librije en Inter Scaldes blijven over in het hoogste segment.

Niet alles was echter kommer en kwel, want acht zaken mogen vanaf nu een ster naast hun naam zetten. Een ervan, Beluga Loves You in Maastricht, was evenwel een oud tweesterrenrestaurant dat van kok is veranderd. Het ziet ernaar uit dat Michelin de zaak daardoor beoordeelt als een nieuwkomer die nog alles te bewijzen heeft.

In totaal zijn er nu 111 sterrenrestaurants in Nederland. De nieuwe Nederlandse gids komt enkele weken nadat ook in België erg karig omgesprongen werd met de sterren.

